Финансовые новости
- |
- 29.06.17
- |
- 21:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Банк "Новый" принял решение о прекращении банковской деятельности без ликвидации
17:44 29.06.2017 |
Акционеры банка «Новый» приняли решение о прекращении учреждением банковской деятельности без закрытия юридического лица в рамках принятого в марте Закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков».
Как сообщила пресс-служба финучреждения, в связи с принятым решением будет остановлено обслуживание операций по платежным картам платежных систем VISA и MasterCard, эмитированных банком, с 1 августа 2017 года. Банк рекомендует клиентам до 31 июля включительно обратиться в свои учреждения для закрытия счетов и получения остатка средств.
Ранее, 15 мая, Национальный банк обнародовал данные финансовой отчетности банков на 1 апреля, согласно которым в Украине на эту дату насчитывалось 36 банков, которые обязаны увеличить уставный капитал до 200 млн грн к 11 июля 2017 года. В том числе в докапитализации нуждался банк «Новый».
Впоследствии два банка сообщили о завершении докапитализации до 200 млн грн, что в конце мая подтвердили и в НБУ, отметив, что у регулятора «есть вопросы» к 11 из 34 банков, нуждающихся в докапитализации.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк обязал банки увеличить уставный капитал до 200 млн грн - к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн - к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн - к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн - к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн - к 11 июля 2024 года.
Верховная Рада Украины 23 марта приняла, а президент Петр Порошенко 26 апреля подписал Закон «Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков», который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации юридического лица, чтобы продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, выполнив обязательства перед вкладчиками.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Луценко внес представление на арест Добкина
ТОП-НОВОСТИ
|Госбюджет вышел в "плюс" почти на 27 миллиардов против дефицита годом ранее
|НБУ из-за кибератаки осуществил валютную интервенцию на межбанке по единому курсу
|Фондовый рынок Украины простаивает из-за ставших жертвой кибератаки НДУ и РЦ
|"Хлебное перемирие". Почему Россия подтягивает артиллерию на Приазовье
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банк "Новый" принял решение о прекращении банковской деятельности без ликвидации
|"Энергоатом" начал самостоятельно проверять топливо Westinghouse с использованием стенда инспекции
|FreshForex дарит трейдерам Форекс до $5000 за общение с коллегами
|Суд арестовал 17% акций Диви Банка, принадлежащих предправления Горбачевскому
|ТАСкомбанк получил активы и обязательства неплатежеспособного Диамантбанка
|Минфин решил привлечь международную компанию для разработки бизнес-стратегии Приватбанка
|"Альфа-Форекс" проведет вебинар для трейдеров
Это интересно
|Биткоин дешевеет более чем на 5% на фоне сообщений о хакерских атаках
|В Сети появились рендеры Samsung Galaxy Note8
|NASA утвердило дизайн тихого сверхзвукового самолета на замену «Конкорда»
|Первый электрокар Aston Martin пойдет в серию через два года
|Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро
|25 самых влиятельных людей в интернете
|Мошенники наживаются на шумихе вокруг WannaCry