Акционеры банка «Новый» приняли решение о прекращении учреждением банковской деятельности без закрытия юридического лица в рамках принятого в марте Закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков».

Как сообщила пресс-служба финучреждения, в связи с принятым решением будет остановлено обслуживание операций по платежным картам платежных систем VISA и MasterCard, эмитированных банком, с 1 августа 2017 года. Банк рекомендует клиентам до 31 июля включительно обратиться в свои учреждения для закрытия счетов и получения остатка средств.

Ранее, 15 мая, Национальный банк обнародовал данные финансовой отчетности банков на 1 апреля, согласно которым в Украине на эту дату насчитывалось 36 банков, которые обязаны увеличить уставный капитал до 200 млн грн к 11 июля 2017 года. В том числе в докапитализации нуждался банк «Новый».

Впоследствии два банка сообщили о завершении докапитализации до 200 млн грн, что в конце мая подтвердили и в НБУ, отметив, что у регулятора «есть вопросы» к 11 из 34 банков, нуждающихся в докапитализации.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк обязал банки увеличить уставный капитал до 200 млн грн - к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн - к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн - к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн - к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн - к 11 июля 2024 года.

Верховная Рада Украины 23 марта приняла, а президент Петр Порошенко 26 апреля подписал Закон «Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков», который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации юридического лица, чтобы продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, выполнив обязательства перед вкладчиками.