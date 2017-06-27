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Минфин решил привлечь международную компанию для разработки бизнес-стратегии Приватбанка
16:32 27.06.2017 |
Министерство финансов решило привлечь международную компания для разработки бизнес-стратегии Приватбанка.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина, передают Українські Новини.
Отмечается, что Министерство финансов поддерживает инициативу наблюдательного совета Приватбанка, на последнем заседании которого было принято решение о целесообразности привлечения международно-признанной фирмы для разработки бизнес-стратегии (рыночной стратегии) банка.
С этой целью наблюдательным советом банка было принято техническое задание для отбора указанной фирмы.
Для целей участия в процессе отбора приглашаются все заинтересованные компании в срок до 1 июля 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, 26 июня стало известно, что председатель правления национализированного Приватбанка Александр Шлапак подал в отставку.
Соответствующее заявление может быть рассмотрено набсоветом в конце июля.
Шлапак занимал данную должность с декабря 2016 года.
В НБУ сообщили, что основной задачей нового председателя правления Приватбанка будет подготовка финучреждения к продаже международным инвесторам.
Кабинет Министров на заседании 18 декабря 2016 года на основании предложения Национального банка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.
Согласно этому решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.
В то же время бывшие владельцы обязались реструктуризировать кредитный портфель до 1 июля для возмещения государству понесенных убытков.
23 июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать Приватбанк на 38,5 млрд гривен.
Первый транш в 22,5 млрд будет направлен в капитал банка до июля текущего года.
Национальный банк отмечает, что при проведении докапитализации Приватбанка не понадобится монетизация облигаций внутреннего государственного займа.
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