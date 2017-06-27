Новый предправления Приватбанка должен подготовить финучреждение к продаже, - НБУ

Исполняющий главы Национального банка Яков Смолий полагает, что основной задачей нового председателя правления Приватбанка будет подготовка финучреждения к продаже международным инвесторам.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Александр Шлапак возглавил Приватбанк в сложный для банка переходный период после банкротства и продемонстрировал профессионализм в стабилизации работы банка. Он подтвердил надежность банка, обеспечив его бесперебойную операционную деятельность после его перехода в государственную собственность, и благодаря этому удержал доверие клиентов", - прокомментировал Смолий отставку Шлапака.

По его словам, на данный момент главными задачами будущего предправления банка является развитие стратегии государственного банка, подготовка Приватбанка к успешному вхождению в его капитал международных стратегических инвесторов через несколько лет и продолжение очистки банка от токсичных активов.

Как сообщали Українські Новини, 26 июня стало известно, что председатель правления национализированного Приватбанка Александр Шлапак подал в отставку.

Соответствующее заявление может быть рассмотрено набсоветом в конце июля.

Шлапак занимал данный пост с декабря 2016 года.