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"Молочный альянс" вышел на рынки Грузии и Азербайджана
17:38 30.06.2017 |
Группа компаний "Молочный альянс" произвела первую поставку молочной продукции в Грузию и Азербайджан в рамках годового контракта, сообщается на сайте группы.
"Это была первая поставка нашей молочной продукции в грузинские и азербайджанские магазины "Украинские продукты". Сейчас ведем переговоры о следующей поставке в рамках годового контракта", - цитируется в сообщении коммерческий директор ГК "Молочный альянс" Виктория Предборская.
В группе отмечают, что в магазины "Украинские продукты" поставлена продукция ТМ "Яготинское" и "Яготинское для детей" и "Славия".
По информации "Молочного альянса", в Грузии и Азербайджане сейчас работают по два магазина "Украинские продукты", однако грузинские партнеры намерены до конца года расширить свою сеть до восьми торговых точек.
Как сообщалось, в конце 2016 года "Молочный альянс" осуществил первую поставку сливочного масла в Голландию. Общий объем поставки составил 140 тонн.
"Молочный Альянс", создано в июне 2006 года в качестве холдинговой компании с уставным капиталом 23,5 млн грн и балансом, на 99,9% состоящим из долгосрочных финансовых инвестиций.
"Молочный Альянс" объединяет Пирятинский сырзавод, Баштанский сырзавод, Городенковский, Тростянецкий, Новоархангельский и Згуровский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, "Варвамаслосырзавод" и сбытовые предприятия "Эталонмолпродукт" и торговый дом "Эталон".
Предприятия холдинга производят молочную продукцию под ТМ "Пирятинъ", "Славия", "Яготинское" и "Яготинское для детей", "Здорово!", "Злато край".
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