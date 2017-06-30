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"Укрнафта" останавливает добычу еще на 4 месторождениях из-за непродления лицензий
07:41 30.06.2017 |
ПАО "Укрнафта" с 27 июня останавливает добычу на Анастасиевском, Рыбальском, Артюхивском и Корживском месторождениях в Сумской области из-за непродления специальных разрешений на недропользование по ним, сообщила пресс-служба компании.
"Суточная добыча на этих месторождениях составляет 740 тонн нефти и конденсата, и 803 тыс. куб.м газа. Сейчас ведется подготовка к остановке производства и консервации скважин ... С завтрашнего дня прекращается газоснабжение населенных пунктов Малые Бубны, Бацманы, Гришино и Локня Роменского района Сумской области", - говорится в сообщении.
По данным компании, остановка добычи будет иметь серьезное негативное влияние на производственные и финансовые показатели "Укрнафты".
В пресс-службе называют решения Госгеонедр по отказу в продлении спецразрешений незаконными.
Как сообщалось, в начале июня "Укрнафта" остановило добычу на Южно-Панасовском месторождении в Сумской области, в начале апреля - на Заводивском месторождении (Львовская обл.).
В 2017 году истекает срок действия девяти лицензий "Укрнафты", на которых добывается около 20% годового объема добычи нефти. Речь идет об Анастасиевском, Рыбальском, Артюхивском, Южно-Панасовском, Липоводолинском и Корживском месторождениях в Сумской области, Козиевском и Качаловском - в Харьковской, Заводивском - в Львовской области.
Госгеонедр отказывается продлевать эти лицензии, ссылаясь на наличие налогового долга "Укрнафты".
В свою очередь, в "Укрнафте" считают, что Госгеонедр игнорирует вступившее в законную силу судебное решение, в соответствии с которым наличие налогового долга не является основанием для отказа в выдаче или продлении лицензии. По мнению компании, такие действия являются незаконными, поэтому "Укрнафта" обратилась в суд.
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