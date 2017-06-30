ПАО "Укрнафта" с 27 июня останавливает добычу на Анастасиевском, Рыбальском, Артюхивском и Корживском месторождениях в Сумской области из-за непродления специальных разрешений на недропользование по ним, сообщила пресс-служба компании.

"Суточная добыча на этих месторождениях составляет 740 тонн нефти и конденсата, и 803 тыс. куб.м газа. Сейчас ведется подготовка к остановке производства и консервации скважин ... С завтрашнего дня прекращается газоснабжение населенных пунктов Малые Бубны, Бацманы, Гришино и Локня Роменского района Сумской области", - говорится в сообщении.

По данным компании, остановка добычи будет иметь серьезное негативное влияние на производственные и финансовые показатели "Укрнафты".

В пресс-службе называют решения Госгеонедр по отказу в продлении спецразрешений незаконными.

Как сообщалось, в начале июня "Укрнафта" остановило добычу на Южно-Панасовском месторождении в Сумской области, в начале апреля - на Заводивском месторождении (Львовская обл.).

В 2017 году истекает срок действия девяти лицензий "Укрнафты", на которых добывается около 20% годового объема добычи нефти. Речь идет об Анастасиевском, Рыбальском, Артюхивском, Южно-Панасовском, Липоводолинском и Корживском месторождениях в Сумской области, Козиевском и Качаловском - в Харьковской, Заводивском - в Львовской области.

Госгеонедр отказывается продлевать эти лицензии, ссылаясь на наличие налогового долга "Укрнафты".

В свою очередь, в "Укрнафте" считают, что Госгеонедр игнорирует вступившее в законную силу судебное решение, в соответствии с которым наличие налогового долга не является основанием для отказа в выдаче или продлении лицензии. По мнению компании, такие действия являются незаконными, поэтому "Укрнафта" обратилась в суд.