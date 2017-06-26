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EY подтвердил низкое качество кредитного портфеля ПриватБанка
16:36 26.06.2017 |
Независимый аудитор EY подтвердил низкое качество кредитного портфеля ПриватБанка, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на веб-сайте.
Как говорится в сообщении, согласно финансовой отчетности учреждения по состоянию на 31 декабря 2016 года, подтвержденной аудиторами EY, в 2016 году резерв на обесценение кредитов юридическим лицам был увеличен на 155,9 млрд грн.
Кроме того, аудиторы определили потребность в формировании дополнительного резерва еще на 10 млрд грн, что в результате привело к отрицательному значению балансового капитала банка в 882 млн грн по состоянию на конец 2016 года.
При этом аудитор не подтвердил финансовые результаты и денежные потоки банка из-за того, что не смог получить достаточные аудиторские доказательства относительно периода, в котором произошло обесценивание кредитов и авансов клиентам. Такой вывод свидетельствует о том, что финансовые проблемы в ПриватБанке начались задолго до 2016 года.
Также EY осуществил анализ потребности банка в капитале, по результатам которого было определено, что банку понадобится дополнительное вливание капитала от государства, как следствие действий предыдущих владельцев и менеджмента.
Как сообщалось, согласно меморандуму с Международным валютным фондом (МВФ), до середины сентября 2017 года должен завершиться forensic аудит (экономическое расследование операций) ПриватБанка для определения, имели ли место правонарушения или плохая банковская практика в период до его национализации.
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