Независимый аудитор EY подтвердил низкое качество кредитного портфеля ПриватБанка, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на веб-сайте.

Как говорится в сообщении, согласно финансовой отчетности учреждения по состоянию на 31 декабря 2016 года, подтвержденной аудиторами EY, в 2016 году резерв на обесценение кредитов юридическим лицам был увеличен на 155,9 млрд грн.

Кроме того, аудиторы определили потребность в формировании дополнительного резерва еще на 10 млрд грн, что в результате привело к отрицательному значению балансового капитала банка в 882 млн грн по состоянию на конец 2016 года.

При этом аудитор не подтвердил финансовые результаты и денежные потоки банка из-за того, что не смог получить достаточные аудиторские доказательства относительно периода, в котором произошло обесценивание кредитов и авансов клиентам. Такой вывод свидетельствует о том, что финансовые проблемы в ПриватБанке начались задолго до 2016 года.

Также EY осуществил анализ потребности банка в капитале, по результатам которого было определено, что банку понадобится дополнительное вливание капитала от государства, как следствие действий предыдущих владельцев и менеджмента.

Как сообщалось, согласно меморандуму с Международным валютным фондом (МВФ), до середины сентября 2017 года должен завершиться forensic аудит (экономическое расследование операций) ПриватБанка для определения, имели ли место правонарушения или плохая банковская практика в период до его национализации.

