ТАСкомбанк получил активы и обязательства неплатежеспособного Диамантбанка

23 июня 2017 был подписан договор о передаче части активов и обязательств неплатежеспособного ПАО «Диамантбанк» в пользу принимающего банка - АО «ТАСкомбанк». По условиям соглашения АО «ТАСкомбанк» приобрел все права и обязанности должника перед вкладчиками (физическими лицами, в том числе физическими лицами-предпринимателями) неплатежеспособного ПАО «Диамантбанк» по возврату денежных средств и уплаты процентов по договорам банковского счета / вклада (в том числе по именным сберегательным сертификатам), в пределах 200 тыс грн. Общая сумма переданных обязательств составила около 1.1 млрд грн. При этом сам ПАО «Диамантбанк» будет ликвидироваться. Вкладчики, остаток средств на счетах которых превышает гарантированную сумму возмещения 200 тыс. грн, должны подавать кредиторские требования к ПАО «Диамантбанк» по стандартной процедуре.

Подписание упомянутого договора означает, что все вкладчики неплатежеспособного ПАО «Диамантбанк», которые не получили гарантированную сумму возмещения при выплат за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в дальнейшем должны обращаться в АО «ТАСкомбанк».

Обращаем внимание, что соглашение с принимающим банком восстанавливает действие договоров, заключенных между ПАО «Диамантбанк» и вкладчиками с сохранением условий договоров - вид вклада, валюта, процентная ставка, срок возврата и тому подобное. Если срок возврата депозита не наступил, то досрочно снять средства с вклада возможно только при условии, что такая «опция» предусмотрена депозитным договором. Также напомним, что в соответствии с действующим законодательством, в течение временной администрации проценты по вкладам не начислялись.

Проверить наличие информации о своих счетах вкладчики ПАО «ДИАМАТБАНК» смогут, обратившись в учреждения АО «ТАСкомбанк».

Обязательства перед вкладчиками в части, превышающих 200 тыс грн, а также перед другими кредиторами банка будут возмещаться Фондом в процессе ликвидации неплатежеспособного ПАО «Диамантбанк» в общем порядке в соответствии с очередностью, предусмотренной законом. Согласно решению Правления Национального банка Украины от 22 июня 2017 № 394-рш «Об отзыве банковской лицензии и ликвидации публичного акционерного общества« ДИАМАНТБАНК »исполнительной дирекцией Фонда принято решение от 23 июня 2017 №2663,« О начале процедуры ликвидации ОАО «ДИАМАНТБАНК »и делегирование полномочий ликвидатора банка».

По условиям подписанного договора, в пользу принимающего банка АО «ТАСкомбанк» также передана часть активов неплатежеспособного ПАО «Диамантбанк». В частности, речь идет о части кредитного портфеля (преимущественно - кредиты юридических лиц), часть недвижимости вместе с основными средствами, и дебиторскую задолженность одного клиента перед банком.

Для проведения идентификации, проверки данных по объему надлежащих выплат и получения средств вкладчики ПАО «Диамантбанк» с 26 июня 2017 могут обращаться в учреждения АО «ТАСкомбанк».



