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Предправления Приватбанка Шлапак подал в отставку
15:09 26.06.2017 |
Председатель правления национализированного Приватбанка Александр Шлапак подал в отставку.
Об этом Українським Новинам сообщил представитель банка.
"Есть заявление об отставке", - сообщил он.
В банке уточнили, что решение по данному вопросу еще не принято.
В пресс-службе банка уточнили, что Шлапак выполнил в полной мере поставленные на него задачи по стабилизации ситуации в финучреждении и в ближайшее время планирует завершить каденцию на данном посту.
Соответствующее заявление может быть рассмотрено набсоветом в конце июля.
Шлапак занимал данный пост с декабря 2016 года.
С февраля по декабрь 2014 года он был министром финансов в правительстве Арсения Яценюка.
Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров на заседании 18 декабря 2016 года на основании предложения Национального банка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.
Согласно этому решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.
В то же время бывшие владельцы обязались реструктуризировать кредитный портфель до 1 июля для возмещения государству понесенных убытков.
23 июня 2017 Кабмин решил докапитализировать Приватбанк на 38,5 млрд гривен.
Первый транш в 22,5 млрд будет направлен в капитал банка до июля текущего года.
Национальный банк отмечает, что при проведении докапитализации Приватбанка не понадобится монетизация облигаций внутреннего государственного займа.
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