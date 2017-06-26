Предправления Приватбанка Шлапак подал в отставку

Председатель правления национализированного Приватбанка Александр Шлапак подал в отставку.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель банка.

"Есть заявление об отставке", - сообщил он.

В банке уточнили, что решение по данному вопросу еще не принято.

В пресс-службе банка уточнили, что Шлапак выполнил в полной мере поставленные на него задачи по стабилизации ситуации в финучреждении и в ближайшее время планирует завершить каденцию на данном посту.

Соответствующее заявление может быть рассмотрено набсоветом в конце июля.

Шлапак занимал данный пост с декабря 2016 года.

С февраля по декабрь 2014 года он был министром финансов в правительстве Арсения Яценюка.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров на заседании 18 декабря 2016 года на основании предложения Национального банка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

В то же время бывшие владельцы обязались реструктуризировать кредитный портфель до 1 июля для возмещения государству понесенных убытков.

23 июня 2017 Кабмин решил докапитализировать Приватбанк на 38,5 млрд гривен.

Первый транш в 22,5 млрд будет направлен в капитал банка до июля текущего года.

Национальный банк отмечает, что при проведении докапитализации Приватбанка не понадобится монетизация облигаций внутреннего государственного займа.