Антонов назвал ориентировочную цену нового Ан-132

Самолеты класса Ан-132 в базовой комплектации стоят примерно $30-35 млн. Об этом заявилдиректор программы самолетов Ан-132D Александр Хохлов в интервью LIGA.net.

"Мы рассчитываем приблизиться по цене к нижней границе этого диапазона, в то время как конкуренты находятся ближе к верхней. Часто самолеты такого класса реализуют как самолеты специального предназначения: поиска и разведки, морские патрульные, постановщики помех. То есть самолет выступает платформой для размещения спецоборудования. Стоимость таких модификаций со спецоборудованием может достигать $200 млн при базовой цене платформы $35 млн", - пояснил Хохлов.

Он также добавил, что доля украинских комплектующих в Ан-132 составляет около 15-20%.

"Программное обеспечение и управляющий комплекс системы управления самолета разработал НТК Экран. Исполнительные механизмы поставляет харьковский ФЭД. Топливные системы, авионика также разрабатывались в Украине и т.д.", - сказал Хохлов.

Он также заявил, что не уполномочен назвать точный объем инвестиций в создание Ан-132.

"Могу сказать, что в контракте на проектировку и строительство первого образца Ан-132 Антонов с партнерами вкладывался на паритетных началах - 50 на 50%. Это касается и финансовых, и трудовых, и интеллектуальных вливаний. На разных этапах проекта было сформировано до 9 совместных команд специалистов. Поэтому говорить, что саудиты дали деньги, а Антонов за них сделал самолет - неверно", - добавил директор программы самолетов Ан-132.

Напомним, Ан-132D - первый самолет в линейке Антонова без российских комплектующих, совершил первый полет 31 марта 2017 г. Ранее был подписан меморандум о намерении совместного производства 80 самолетов Ан-132 для Саудовской Аравии. Часть самолетов будет производиться в Украине, но одновременно с этим в Саудовской Аравии будут создаваться мощности для производства этого самолета и компонентов на территории королевства.