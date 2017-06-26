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Суд признал "Киевмлын" банкротом и начал процедуру ликвидации
14:44 26.06.2017 |
Хозяйственный суд Киева признал мукомольное предприятие "Киевмлын" банкротом и открыл ликвидационную процедуру на срок 12 месяцев. Об этом говорится в постановлении суда от 13 июня 2017 года, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Согласно документу, ликвидатором предприятия суд назначил арбитражного управляющего Евгения Лахненко.
В постановлении суда сообщается, что заседание суда для рассмотрения поданного ликвидатором отчета и ликвидационного баланса назначено на 12 июня 2018 года
Инициатором банкротства "Киевмлына" выступила компания "Аграфуд" - производитель продукции мукомольно-крупяной промышленности, которому мукомольное предприятие задолжало 8,7 миллиона гривень. Общие утвержденные требования кредиторов предприятия составляют 8,8 миллиона гривень.
Согласно данным в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), предприятие "Киевмлын" закончило 2015 год с убытком 4,5 миллиона гривень. Чистый доход предприятия в 2015 году сократился в 5,9 раза - до 55,5 миллиона гривень.
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