Докапитализация Приватбанка на 38,5 млрд гривен позволит выйти на норматив адекватности капитала 10%, - НБУ

Национальный банк констатирует, что будущая докапитализация Приватбанка на 38,5 млрд гривен позволит ему выйти на положительное значение норматива адекватности капитала 10%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

Национальный банк внес на рассмотрение Кабинета Министров предложение осуществить докапитализацию Приватбанка в размере 38,5 млрд гривен.

На основании этого предложения в пятницу на внеочередном заседании Кабинет Министров принял соответствующее решение о дополнительной докапитализации.

Согласно аудиту годовой отчетности банка за 2016 по международным стандартам, который осуществила компания EY, отрицательный балансовый капитал Приватбанка по состоянию на 31 декабря 2016 составлял "- 882" млн гривен и регулятивный капитал "- 2,6" млрд гривен.

Кроме того, EY провела анализ потребности Приватбанка в капитале (due diligence).

Учитывая результаты анализа и подтвержденный аудиторами отрицательный капитал банка, Национальный банк предоставил предложение правительству докапитализировать банк на 38,5 млрд гривен.

"Этого объема должно быть достаточно для достижения банком норматива адекватности капитала в 10% даже в условиях консервативного сценария, по которому EY проводили анализ", - отмечают в НБУ.

Из указанных 38,5 млрд гривен 22,5 млрд гривен - потребность, возникшая из-за мошеннических действий предыдущего менеджмента накануне национализации и необходимость создания резервов под портфель финансового лизинга, качество обслуживания которого связанными с бывшими владельцами лицами ухудшилось после перехода банка в собственность государства.

Еще 16 млрд гривен - объем капитала, которым предусмотрено покрыть уценку основных средств.

"По мнению НБУ, объем капитала для покрытия уценки основных средств в 16 млрд гривен может быть уменьшен за счет разработки и четкой реализации стратегии работы с залоговым имуществом банка и имуществом, принятым на баланс банка в качестве погашения кредитной задолженности", - заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин на заседании 18 декабря 2016 года на основании предложения Национального банка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

В то же время бывшие владельцы обязались реструктуризировать кредитный портфель до 1 июля для возмещения государству понесенных убытков.