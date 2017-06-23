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Кабмин решил докапитализировать Приватбанк на 38,5 млрд гривен
17:15 23.06.2017 |
Кабинет Министров решил докапиталилизировать Приватбанк на 38,5 млрд гривен.
Об этом в ходе пресс-брифинга в пятницу сообщил министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.
По его словам, первый транш докапитализации составил 22,5 млрд гривен.
Капитал будет увеличен за счет выпуска ОВГЗ.
Как сообщали Українські Новини, в апреле Национальный банк Украины оценивал необходимость дополнительной докапитализации Приватбанка в 30 млрд гривен.
21 декабря Приватбанк официально перешел в государственную собственность.
Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность капитала Приватбанка в 148 млрд гривен.
Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд гривен, из которых на 9,8 млрд гривен - в 2017 году.
В рамках оздоровления Приватбанка 28 декабря НБУ монетизировал ОВГЗ на сумму 25,8 млрд гривен.
12 января Нацбанк еще монетизировал гособлигации на 1,4 млрд гривен.
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