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Без национализации ПриватБанк смог бы проработать не более нескольких дней, - Рожкова
17:29 22.06.2017 |
Без национализации в декабре 2016 года ПриватБанк в прежнем формате мог бы проработать не более нескольких дней.
Об этом в интервью Finbalance сообщила замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
"Возможно, день-два. На момент введения временной администрации в банке была картотека на 1 млрд гривен", - ответила Рожкова на вопрос о том, сколько банк мог бы проработать без национализации. По ее словам, у ПриватБанка не было ликвидности.
"У них не было ликвидности. Они в течение дня накапливали ликвидность от клиентов, которые получали входящие платежи на свои счета в банке, а затем большим пакетом выпускали мелкие платежи через СЭП (систему электронных платежей, - ред.). Это уже говорит, что в банке ликвидности не было. День-два - и все", - добавила Рожкова.
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