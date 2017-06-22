Без национализации ПриватБанк смог бы проработать не более нескольких дней, - Рожкова

Без национализации в декабре 2016 года ПриватБанк в прежнем формате мог бы проработать не более нескольких дней.

Об этом в интервью Finbalance сообщила замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Возможно, день-два. На момент введения временной администрации в банке была картотека на 1 млрд гривен", - ответила Рожкова на вопрос о том, сколько банк мог бы проработать без национализации. По ее словам, у ПриватБанка не было ликвидности.

"У них не было ликвидности. Они в течение дня накапливали ликвидность от клиентов, которые получали входящие платежи на свои счета в банке, а затем большим пакетом выпускали мелкие платежи через СЭП (систему электронных платежей, - ред.). Это уже говорит, что в банке ликвидности не было. День-два - и все", - добавила Рожкова.