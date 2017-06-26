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"Укрнафта" объединила управления буровых работ в одно подразделение
13:40 26.06.2017 |
Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" объединила свои управления буровых работ в одно структурное подразделение – "Укрнафта-Бурение", что позволит повысить эффективность бурения скважин для добычи углеводородов.
Об этом сообщил глава правления "Укрнафты" Марк Роллинс во время пресс-конференции, на которой были представлены производственные результаты компании за пять месяцев 2017 года.
"У нас проводится работа по реорганизации компании. Мы создали подразделение, которое называется "Укрнафта-Бурение". Сейчас идет процесс интеграции наших управлений буровых работ (Прикарпатского и Ахтырского – УНИАН). Таким образом, у "Укрнафты" будет создана единая структура, которая будет заниматься бурением", – сказал он.
По словам главы компании, такой подход увеличит эффективность проведения буровых работ, при этом большое количество сотрудников, которые работали в управлениях, останутся и дальше работать в компании.
"Мы уже определили руководящий менеджмент для этого подразделения, и сейчас идет процесс его назначения", – отметил Роллинс, добавив, что также компания проводит реорганизацию подразделений, которые занимаются добычей и транспортировкой нефти.
Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года "Укрнафта" стабилизировала добычу сырой нефти и газового конденсата на уровне 4,2 тысячи тонн в сутки. Компания планирует превысить этот показатель при условии, что Государственная служба геологии и недр будет выполнять решение судов и продлит действия спецразрешений на добычу нефти, а также удастся завершить переговоры с Фискальной службой и принять план финансового оздоровления "Укрнафты".
Ранее компания заявляла о необходимости объединения управлений буровых работ в единую структуру. В середине апреля 2017 года наблюдательный совет "Укрнафты" поддержал это предложение.
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