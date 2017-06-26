Финансовые новости
- |
- 26.06.17
- |
- 16:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Мотор Сич подписала новый контракт с Китаем
07:00 26.06.2017 |
Компания Мотор Сич в рамках авиасалона в парижском Ле Бурже подписала контракт на поставку двигателей для китайского самолета К-8G.
Как сообщает пресс-служба Мотор Сич, по итогам двух рабочих дней в рамках авиасалона руководство и специалисты компании провели ряд переговоров с зарубежными партнерами.
Подписан контракт на поставку двигателя АИ-25ТЛК для установки на китайский самолёт К-8G производства китайской компании China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC), сообщает компания
"Мотор Сич сотрудничает с китайским заказчиком уже более 20 лет. Контракт подписан на очередную партию в количестве 25 штук на 2018 и начало 2019 года", - отметил директор по маркетингу Мотор Сич Владимир Ширков.
Читайте также: Новинки авиасалона в Ле Бурже: видео
Украина презентует на авиасалоне свой новый среднемагистральный грузовой самолет Ан-132Д. Ан-132Д - первый прототип перспективного многоцелевого транспортного Ан-132, который создается ГП Антонов совместно с партнерами из Саудовской Аравии.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суд запретил ГПУ проверить е-декларации Ляшко
|Процесс экспансии юаня забуксовал
|Перезагрузка КСУ. Когда портновцев лишат блокирующего пакета
|Хлебное перемирие. "Гибриды" стреляют, ВСУ готовятся форсировать Северский Донец
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Украинские потребители поддерживают тренд использования энергосберегающих технологий
В РУБРИКЕ
|EY подтвердил низкое качество кредитного портфеля ПриватБанка
|Предправления Приватбанка Шлапак подал в отставку
|Вебинары RoboForex — надежный помощник для эффективной торговли на Форекс
Кроме онлайн-семинаров клиенты RoboForex могут в процессе принятия торговых решений использовать аналитические обзоры профессионалов. На сайте брокера есть специальный раздел, где можно найти ежедневный волновой анализ, анализ уровней Мюррея, анализ по Фибоначчи
|Суд признал "Киевмлын" банкротом и начал процедуру ликвидации
|"Укрнафта" объединила управления буровых работ в одно подразделение
|Мотор Сич подписала новый контракт с Китаем
Это интересно
|Пассивно-агрессивный коллега: 10 признаков
|Tesla подтвердила ведение переговоров о строительстве завода в Китае
|У Фольксвагена появится электрический спорткар
|LG представила гибкий и прозрачный OLED-дисплей диагональю 77 дюймов
|Смарт-очки Google Glass получили первое за три года обновление софта
|Начальников редко увольняют за плохое обращение с персоналом
|Представители NASA назвали «фуфлом» биочастотные стикеры с космическими технологиями