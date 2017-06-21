EY подтвердил неплатежеспособность ПриватБанка в 2016г и оценил его убыток по кредитным операциям в 184 млрд грн

Международная компания EY подтвердила отрицательный балансовый капитал ПриватБанка по итогам деятельности в 2016 году на уровне 0,7 млрд грн, при том, что Минфин до отчетной даты уже внес в капитал финучреждения 107 млрд грн.

Соответствующие данные содержатся в отчете EY по итогам комплексного аудита финансовой отчетности и деятельности ПриватБанка, который обнародован на веб-сайте креативного продюсера департамента журналистских расследований телеканала "1+1", редактора телепрограммы "Гроші" Александра Дубинского.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" осведомленный источник, обнародованный отчет является одним из рабочих вариантов. В окончательном отчете, обнародование которого ожидается в ближайшее время, сумма отрицательного балансового капитала банка составляет 0,88 млрд грн.

В отчете на веб-сайте А.Дубинского также указывается, что сумма резервов ПриватБанка под обесценивание кредитов по итогам 2016 года составила 184,34 млрд грн из которых 154,5 млрд грн были начислены в 2016 году. При этом общий кредитный портфель банка к концу 2016 года составлял 227,9 млрд грн, из чего следует, что более 80% кредитов банка были плохими, то есть либо не обслуживались, либо не возвращались.

Собеседник агентства уточнил, что указанные данные приблизительно соответствуют тем, что содержатся в финальном отчете.

EY при этом отмечает, что она не смогла установить за какой период произошло обесценивание кредитов на 154,5 млрд грн.

"Мы не смогли получить приемлемые аудиторские доказательства относительно периода, в каком возникло обесценивание кредитов и авансов клиентам. То есть, мы не смогли определить, есть ли необходимость в корректировке консолидированного отчета о прибыли и убытках, а также консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале за 2016 и 2015 гг", - указано в отчете EY.

Для сравнения, согласно финансовому отчету ПриватБанка за 9 мес. 2016 года, аудит которого проводил PwC, за отчетный период было доначислено 1,567 млрд грн резервов.

Согласно варианту отчета А.Дубинского, сумма операций со связанными лицами к концу 2016 года составляла всего 8,8 млрд грн. Вместе с тем, в отчете содержится оговорка, что компания EY не смогла получить приемлемые доказательства в достаточном количестве об операциях со связанными лицами за период с 1 января 2016 года по 19 декабря 2016 года. Таким образом, компания не может определить достоверность этой суммы.

Как уточнил агентству собеседник, указанная сумма была определена исключительно на основании отчетности, формировавшейся бывшим менеджментом банка до его национализации. Реальный объем операций со связанными лицами должен установить форензик аудит, итоги которого ожидаются в середине сентября текущего года.

Помимо этого, собеседник агентства обратил внимание, на показатель дебиторской задолженности по финансовому лизингу. Согласно версии отчета А.Дубинского, уровень такой задолженности к концу 2016 года составлял немногим более 14 млрд грн.

По данным собеседника агентства в финальном отчете указанная сумма несколько выше. Вместе с тем, основной проблемой является то, что структуры, которым были предоставлены финансовые средства, с 2017 года не обслуживают эти заимствования в полном объеме. То есть, потенциально по этим операциям в будущем также будут зафиксирован убыток.

Что касается отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств, EY сняла с себя ответственность за их достоверность ввиду отсутствия приемлемых аудиторских доказательств в достаточном объеме, в том числе и касательно доначисленных резеров.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению Национального банка Украины (НБУ) и акционеров ПриватБанка, крупнейшими их которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн. Обязательства конечных бенефициарных владельцев банка были изложены в письме от 16 декабря 2016 года, однако его текст не обнародовался.

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева 10 апреля 2017 года заявила, что пост-аудит ПриватБанка после его национализации выявил дополнительные проблемы: не 97%, а 100% корпоративного кредитного портфеля было выдано связанным лицам, а затем сообщила, что финучреждению по итогам пост-аудита потребуется докапитализация еще минимум на 30 млрд грн.

В середине мая 2017 года ПриватБанк привлек EY для проведения комплексного аудита финансовой отчетности и деятельности банка за 2016 год.

