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Приватбанк подписал меморандум о сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования и лизинга жилья с ГИУ
11:12 20.06.2017 |
Банки и банковские технологии, Ипотека и недвижимость, Новости компаний
Приватбанк подписал меморандум о сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования и лизинга жилья с Государственным ипотечным учреждением, что позволит банку активизировать внедрение программ доступного кредитования жилья.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.
"Сегодня мы вместе стремимся как можно скорее восстановить в стране ипотечное кредитование на базе мирового опыта, новых возможностей и технологий, которые есть у банка. Активное привлечение финансирования с помощью наших партнеров ГИУ и государства поможет создать простой и доступный лизинговый механизм финансирования строительства нового жилья и обеспечения граждан жильем, прежде всего тех, кто защищает страну и нуждается в улучшении жилищных условий для своих семей", - сообщил руководитель направления "Потребительское кредитование" Приватбанка Андрей Ковтун.
Меморандум предполагает, что банк сможет выступать как первичным ипотечным кредитором по предоставлению долгосрочных ипотечных кредитов, так и уполномоченным агентом ГИУ при обеспечении граждан жильем.
Со своей стороны, Государственное ипотечное учреждение будет способствовать привлечению финансирования на внутреннем и внешнем финансовых рынках путем выпуска ценных бумаг ГИУ, в том числе с дополнительным обеспечением в виде государственных гарантий и совместных программ по ипотечному кредитованию и лизингу жилья.
Как сообщали Українські Новини, 2016 год Приватбанк закончил с убытком 164,5 млрд гривен, а 1-й квартал - с прибылью 1,1 млрд гривен.
18 декабря 2016 года Кабинет Министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.
Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд гривен.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 1-е место (237,3 млрд гривен) среди действующих банков.
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