Задолженность населения перед ПАО "Киевэнерго" за отопление и горячую воду по состоянию на 1 июня 2017 года составила 1,6 млрд грн, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

По ее данным, в том числе, за отопление долги населения достигли 1,1 млрд грн, за горячую воду - 0,5 млрд грн.

Кроме того, задолженность жилищно-эксплуатационных организаций столицы за тепло и горячую воду составляет 0,8 млрд грн, финансируемых из госбюджета организаций - 0,08 млрд грн, а долг госбюджета по компенсациям льгот и субсидий перед компанией - 1,1 млрд грн.

"Киевэнерго" не имеет других финансовых источников для погашения задолженности за потребленный газ, кроме расчетов потребителей, поэтому несоблюдение плательщиками финансовой дисциплины ставит под угрозу его работу как стабильного поставщика социально важных услуг киевлянам. Уплаченные клиентами средства зачисляются на специальные счета, с которых, согласно алгоритму НКРЭКУ, автоматически перечисляются на оплату за газ и его транспортировку", - отмечается в сообщении.

Ранее в ходе селекторного совещания министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил, что задолженность населения Украины по оплате услуг централизованного отопления по состоянию на 1 июня 2017 года составляет 3,8 млрд. грн, 25% из которых сформированы потребителями "Киевэнерго".

Как сообщалось, 30 мая УМГ "Киевтрансгаз" остановило подачу газа на столичную ТЭЦ-6 из-за долгов за газ и его транспортировку, возникшие из-за неполных расчетов потребителей и государства за тепло и горячее водоснабжение.

"Киевэнерго" эксплуатирует практически все энергетические объекты, расположенные в столице, за исключением Дарницкой теплоэлектроцентрали. "ДТЭК" принадлежит 72,4% акций "Киевэнерго". Еще 25%+1 акция компании владеет государство.