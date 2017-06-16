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"Nestlé Украина" с 2017г экспортирует шоколадные батончики в Бразилию
07:24 16.06.2017 |
"Nestlé Украинаl" в 2017 году начала экспортировать шоколадные батончики под брендом Lion в Бразилию, сообщил директор по экспорту и импорту Nestlé в Украине Владимир Спивак на пресс-конференции во Львове в понедельник.
"На "Свиточе" мы производим продукцию под брендом Lion для Nestlé в Бразилии. У нас есть на выходе и несколько проектов с другими странами. Речь идет о трех-четырех странах, среди которых европейские", - сказал он.
По словам В.Спивака, на львовской кондитерской фабрике "Свиточ" также производятся для Nestlé Венгрии шоколадные плитки под брендом Boci.
"Большинство плиток по вкусу и типу похожи на наш шоколад "Свиточ". Плитки производятся под локальным брендом Восі, и для Nestlé Венгрии в этом году мы станем главным производителем. Кондитерская фабрика "Свиточ" с 2016 года продает Восі в Венгрию. Мы договорились об увеличении ассортимента и количества позиций", - сказал он.
Представитель компании заметил, что больше всего "Nestlé Украина" экспортирует лапшу быстрого приготовления, при этом более 50% общего объема производства этой продукции экспортируется.
"Украинскому потребителю продукция известна под брендом "Мивина". Аналогичные продукты, либо с другими вкусами, продаются более чем в 20 странах мира. Также наша фабрика в Харькове производит продукцию под брендом Maggi для других рынков Nestlé", - отметил В.Спивак.
"Nestlé Украина" также экспортирует продукцию под брендом Winiary. "Мы производим в Украине, а Nestlé Польша продает у себя под брендом Winiary красные соусы. Относительно общего объема производства экспорт не большой", - уточнил В.Спивак.
Nestlé начала деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства. На украинском рынке продвигает такие международные бренды, как Nescafe, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat и др.
Группа компаний Nestlé в Украине объединяет львовскую кондфабрику "Свиточ", ООО "Нестле Украина", ЧАО "Волыньхолдинг" (ТМ "Торчин"), ООО "Техноком" (ТМ "Мивина").
Бизнес Nestlé в Украине представлен направлениями: кофе, напитки, кондитерские изделия, кулинария (холодные соусы, приправы, супы), продукты быстрого приготовления, детское и специальное питание, готовые завтраки, корма для домашних животных.
Nestlé - крупнейшая компания мира в сфере производства продуктов питания и напитков, которая представлена в 189 странах. Помимо этого владеет акциями предприятий парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности. Nestlé принадлежит более 2000 торговых марок, компания имеет 418 заводов.
Годовой объем продаж Nestlé в мире достиг в 2016 году CHF 89,5 млрд.
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