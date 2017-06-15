Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины "Укрнафта" подписала договор о доступе к электронной торговой системе "Prozorro.Продажи" с целью продажи имущества предприятия, которое не используются для производственной деятельности и потребностей компании. Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на исполнительного вице-президента по вопросам технологий и услуг "Укрнафты" Роберта Уолли.

"Присоединение к системе "Prozorro.Продажи" позволит "Укрнафте" получить конкурентную цену при продаже материалов и оборудования, которые не используются для производственной деятельности и потребностей компании", - цитирует Уолли пресс-служба.

Согласно сообщению, сотрудники команды закупок центрального аппарата "Укрнафты" прошли обучение по проведению аукционов для реализации активов. "На этой неделе компания планирует разместить первые заявки на онлайн-платформе, чтобы проанализировать, как работает система. "Укрнафта" может выставить на продажу металлолом, буровые долота и трубы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для работы в этой системе компания планирует использовать электронную площадку zakupki.prom.ua.

В пресс-службе напомнили, что обновление системы закупок является одним из топ-10 трансформационных проектов, разработанных управленческой командой компании для реформирования "Укрнафты".

По состоянию на 12 июня "Укрнафта" разместила в системе публичных закупок Prozorro 548 заявок на сумму более 320 миллионов гривень.

В конце октября компания присоединилась к электронной системе публичных закупок Prozorro и разместила в ней свое первое тендерное предложение на закупку масел и трубной продукции ориентировочной стоимостью 21 миллион гривень. Тогда же стартовал процесс привлечения к системе публичных закупок структурных подразделений компании.

"Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля компании в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2015 году составила 67,9%, доля в общей добыче газа – 7,6%. Буровые управления "Укрнафты" имеют 58 буровых установок, 1941 нефтяную и 177 газовых скважин. "Укрнафта" владеет 537 АЗС почти во всех регионах Украины. 50%+1 акция компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".

Prozorro – электронная система публичных закупок, позволяющая участникам открыто проводить тендеры и участвовать в тендерах. Система создана в 2015 году, гарантом прозрачности разработки и работы системы выступает Transparency International Ukraine. С 1 августа 2016 года система Prozorro стала обязательной для использования всеми государственными заказчиками Украины.