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Коломойский пытается расторгнуть договор поручительства с НБУ
10:07 12.06.2017 |
Бизнесмен Игорь Коломойский обратился в Печерский районный суд столицы с просьбой расторгнуть договор поручительства с Национальным банком Украины по долгам ПриватБанка. Об этом сообщает Finbalance.
Как известно, в мае председатель НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что ПриватБанк планирует погасить долг перед Нацбанком по рефинансированию на 13,8 млрд грн.
Но регулятор выступил категорически против, поскольку погашение долга может привести к потере залога активов, принадлежащих Игорю Коломойскому, а также к потере его персональных гарантий.
В 2015-2016 годах ПриватБанк выдал более $1 млрд 28-ми харьковским компаниям, которые контролировались лицами, связанными с Игорем Коломойским. На $185 млн из этой суммы не было залогов, сообщил журналист Грэхем Стэк на OCCRP.
До этого сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн посредством фирм, которые существуют только на бумаге.
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