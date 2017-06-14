НЭК "Укрэнерго" в январе-апреле 2017 года увеличила передачу электроэнергии по магистральным сетям на 4,5% (на 1 млрд 717,86 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 39 млрд 544,668 млн кВт-ч, сообщается на сайте компании.

Стоимость услуг по передаче электроэнергии "Укрэнерго" за четыре месяца возросла на 72,3% (на 1 млрд 14,399 млн грн) - до 2 млрд 417,76 млн грн.

Компания в январе-апреле-2017 снизила капитальные инвестиции на 4,8% (на 45,94 млн грн) - до 910,843 млн грн.

Общие расходы НЭК увеличились на 11,7% (на 88,307 млн грн) - до 845,46 млн грн, в том числе расходы на ремонт - на 3,8% (на 1,446 млн грн), до 39,49 млн грн.

Как сообщалось, "Укрэнерго" в 2016 году сократило передачу электроэнергии по магистральным сетям на 7,4% (на 8 млрд 872,527 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом - до 111 млрд 221,684 млн кВт-ч.

"Укрэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль в 3,7 раза (на 2 млрд 191,7 млн грн) по сравнению с 2015 годом - до 3 млрд 12,096 млн грн, чистый доход - на 32% (на 1 млрд 740,13 млн грн), до 7 млрд 173,623 млн грн, валовую прибыль - на 43,1% (на 1 млрд 502,511 млн грн), до 4 млрд 988,572 млн грн.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.