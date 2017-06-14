ПриватБанк в I кв. увеличил депозитный портфель юридических лиц на 39,3%

ПриватБанк в январе-марте 2017 года увеличил депозитный портфель юридических лиц на 5,5 млрд грн, или на 39,3% - до 19,5 млрд, сообщил банк в пресс-релизе.

Согласно сообщению, увеличение депозитного портфеля юридических лиц произошло за счет внедрения банком новых депозитов онлайн с более гибкими условиями размещения средств.

"Сегодня более 90% наших корпоративных клиентов обслуживаются исключительно через Приват24, поэтому банк предложил рынку совершенно новый формат размещения средств в режиме онлайн с гибкими условиями и ставками. Лидером по увеличению портфеля стал новый депозит для корпоративных клиентов "Недельный плюс" - краткосрочный депозит с открытой возможностью пополнения вклада, пролонгацией и дифференцированной ставкой", - цитирует пресс-служба ПриватБанка первого заместителя председателя правления финучреждения Олега Сергеева.

Национализированный в конце 2016 года ПриватБанк является крупнейшим в стране. Его активы на конец первого квартала 2017 года составляли 237,25 млрд грн.