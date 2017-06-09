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Банк "Пивденный" прекращает рейтингование в Fitch
18:53 08.06.2017 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка "Пивденный" на уровне "CCC" и рейтинг устойчивости "ccc" и отозвало рейтинги банка по коммерческим причинам, сообщается в пресс-релизе Fitch.
Как отмечает рейтинговое агентство, РДЭ банка "Пивденный" обусловлены его кредитоспособностью на самостоятельной основе, которая выражена в рейтинге устойчивости "ccc". Рейтинг устойчивости отражает слабое качество активов банка, ограниченную дополнительную способность абсорбировать убытки и невысокую прибыльность от основной деятельности, что делает его кредитоспособность в высокой степени уязвимой в случае дальнейшего признания обесценения активов.
По оценке Fitch, кредиты, отнесенные к обесцененным в индивидуальном порядке (включая 7% кредитов с просрочкой более 90 дней), оставались значительными на уровне 25% от валовых кредитов на конец 2016 года и были лишь умеренно, на 52%, покрыты резервами под обесценение, так как банк полагается на залоговое обеспечение по кредитам. Дополнительные риски для качества активов обусловлены высокой концентрацией по заемщикам и валютным кредитованием (64% от кредитов за вычетом резервов), в основном заемщиков с низким уровнем защищенности от валютных рисков.
Как говорится в сообщении, запас регулятивного капитала у банка (регулятивный показатель достаточности общего капитала в 10% на конец 3 квартала 2016 года) обеспечивает низкую способность абсорбировать убытки, в то время как банку еще предстоит завершить свою среднесрочную программу рекапитализации, согласованную с Национальным банком Украины в 2015 году. "Мы ожидаем, что давление на капитал банка останется существенным ввиду значительного объема незарезервированных обесцененных кредитов (на уровне 75% от основного капитала по методологии Fitch на конец 2016 года) и невысокой прибыли от основной деятельности до отчислений в резервы (без учета непрофильных доходов), равной 1,7% от средних валовых кредитов в 2016 году", - говорится в сообщении.
При этом депозитное фондирование у банка в целом оставалось стабильным в 2016 году - 1 квартале 2017 года, что соответствует тенденциям в секторе, в то время как зависимость от рынков капитала является умеренной. "Управление ликвидностью у банка, в частности в иностранной валюте, в высокой степени зависит от доступа к валютной ликвидности через дочерний банк в Латвии и привлечения от некоторых компаний-нерезидентов (вместе составляют около 30% обязательств Банка Пивденный на конец 1 квартала 2017 года). Если доступ к этому фондированию будет ограничен, валютная ликвидность банка "Пивденный", вероятно, существенно ослабнет", - отмечает Fitch.
Банк "Пивденный" основан в 1993 году.
Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2017 года Юрию Родину напрямую принадлежало 18,7062% акций, опосредованно - 19,4969%. Его совокупную долю НБУ оценивал в 38,2031%.
Помимо этого, крупными акционерами банка являлись Марк Беккер с прямым участием 19,1539% и совокупным 23,5680%, Алла Ванецьянц - 11,2371% и 13,8859% соответственно.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (20,228 млрд грн) финучреждение занимало 14-е место среди 90 действовавших банков.
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