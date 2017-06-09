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АМКУ разрешил ICU приобрести более 50% КУА-АПФ "Укрсиб Кэпитал Менеджмент"
18:03 08.06.2017 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ООО "КУА "Инвестиционный капитал Украина" (Киев, группа ICU) приобрести долю в уставном капитале ООО "КУА "АПФ "Укрсиб Кэпитал Мендежмент" (оба Киев).
Согласно сообщению ведомства, указанная покупка обеспечит ООО "КУА "Инвестиционный капитал Украина" свыше 50% голосов в высшем органе управления ООО "КУА "АПФ "Укрсиб Кэпитал Мендежмент".
Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина" (все - Киев). Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы Национального банка Украины.
После этого В.Гонтарева продала свою долю в ICU, а основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, возглавлявший Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.
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