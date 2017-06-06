Запорожский завод ферросплавов за 4 мес. нарастил выпуск продукции на 4,6%

Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) в январе-апреле 2017 года увеличил выпуск продукции на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 89,71 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в понедельник, за четыре месяца завод нарастил выпуск силикомарганца на 19,7% - до 43,70 тыс. тонн, но снизил ферросилиция - на 5,6%, до 30,57 тыс. тонн, ферромарганца - на 15,6%, до 12,41 тыс. тонн.

Предприятие также увеличило производство марганца металлического на 37,7% - до 3,03 тыс. тонн.

Как сообщалось, ЗЗФ в 2016 году сократил выпуск продукции на 1,1% по сравнению с 2015 годом - до 282,17 тыс. тонн. За прошлый год завод снизил выпуск силикомарганца на 0,6% - до 126,4 тыс. тонн, ферромарганца - на 18,9%, до 46,93 тыс. тонн, но нарастил выпуск ферросилиция - на 12,4%, до 101,42 тыс. тонн.

Предприятие также сократило производство марганца металлического на 26,5% - до 7,42 тыс. тонн.

ЗЗФ - один из трех украинских производителей этой продукции. Доля внутреннего рынка в его поставках составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Евросоюза, Азии, Африки.

Марганцевую руду предприятие импортирует из Ганы, Бразилии, Австралии, России и Польши, чтобы достичь требуемого химического состава ферросплавов.

Бизнес ЗЗФ, Стахановского ЗФ, Орджоникидзевского и Марганецкого горно-обогатительных комбинатов до национализации организовывал ПриватБанк (Днепр).

