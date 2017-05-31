Жетоны в киевском метро заменят билеты с QR-кодом

После вывода из обращения жетонов КП "Киевский метрополитен" намерен заменить их на одноразовые билеты с QR-кодом. Об этом в эфире "Громадське радіо" заявил заместитель председателя КГГА Николай Поровозник.

"Метро будет работать по одноразовому билету, который сейчас работает в мире - это QR-код. Купил билет - погасил этот билет", - сказал чиновник.

Он не смог назвать дату, когда полностью исчезнут жетоны из метро.

"Думаю, до начала июля жетоны полностью не выведем. Через месяц мы предложим несколько станций, которые смогут работать без жетонов. Здесь предложим самую технологичную систему прохождения через QR-код", - сказал Поворозник.

Он убежден, что вывод жетона не скажется на комфорте пассажиров.

"На сегодня более 80% пассажиров метро пользуются пластиковой картой, это очень удобно. Недавно мы также представили возможность покупки поездок метро прямо на банковскую карточку", - подытожил заместитель мэра Киева.