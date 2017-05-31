ICU выкупила у австрийского банка Erste проблемные кредиты в Украине

Инвестиционная компания ICU выкупила у австрийского Erste Group Bank AG проблемные кредиты в Украине.

Об этом управляющий директор ICU Макар Пасенюк написал в колонке для издания БизнесЦензор, передают Українські Новини.

"Мы приобрели кредитный портфель у австрийского Erste Group Bank AG, но никак не у ФГВФЛ. Сейчас активно общаемся с новообретенными заемщиками, как стабилизировать их бизнесы, оптимизировать бизнес-процессы, сохранив по максимуму рабочие места, и извлечь общую выгоду из этой инвестиции в долгосрочной перспективе", - сообщил он.

По словам Пасенюка, покупка проблемных кредитов не является молниеносным способом заработка.

"Мы также покупали и рассматриваем возможность покупки других проблемных долгов, работаем над созданием специального фонда для этих целей. Потому что всегда ищем возможности создавать добавленную стоимость, и ? таки да, зарабатывать на этом", - добавил инвестбанкир.

По информации БизнесЦензора, одним из должников Erste Bank был ДТЭК.

Как сообщали Українські Новини, конечными бенифициарами группы ICU являются Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Ранее совладельцем группы была также Валерия Гонтарева, которая продала свою долю в 2014 году после перехода на работу в НБУ.

Миноритарным акционером ICU является бывший министр энергетики (2014-2016) Владимир Демчишин, а бывшим сотрудником компании является председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк.