ТАСкомбанк претендует на активы и пассивы Диамантбанка - ФГВФЛ

ТАСКомбанк, принадлежащий экс-главе Нацбанка Украины Сергею Тигипко и занимавший 20-е место по размеру активов на рынке, готов выступить инвестором в разрешении проблем признанного неплатежеспособным Диамантбанка (оба - Киев), сообщил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Константин Ворушилин.

"В отношение Диамантбанка квалифицирован пока только один инвестор - ТАСкомбанк. Они претендуют и на переходной банк, и на активы и пассивы", - сказал он журналистам в Киеве во вторник.

При этом К.Ворушилин отметил, что Фонд еще не принял окончательного решения относительно способа вывода банк с рынка.

"Пока решение не принято, мы находимся в процессе изучения экономической целесообразности (каждого из способов – ИФ), поскольку там везде есть свои плюсы и минусы", - сказал он.

По поводу заявлений экс-главы правления Диамантбанка Олега Ходачука К.Ворушилин отметил: "Господин Ходачук играет определенную свою игру, не совсем понятную мне".

Как сообщалось, НБУ 24 апреля признал Диамантбанк неплатежеспособным, ссылаясь на то, что финучреждение к 1 апреля не обеспечило достижение установленного центробанком минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала на уровне 5%.

На минувшей неделе о подаче заявки в ФГВФЛ инвестором, готовым участвовать в выводе Диамантбанка с рынка двумя их трех возможных способов - путем переходного или, принимающего банка (с передачей активов и пассивов) - сообщил глава правления Диамантбанка Олег Ходачук, выразив надежду, что Фонд удовлетворит эту заявку, чтобы не идти третьим путем - ликвидации.

По данным экс-руководителя Диамантбанка, потенциальный инвестор уплатил гарантийный взнос и готов направить на формирование уставного капитала переходного банка 500 млн грн. "Теперь вопрос к инвестору и Фонду гарантирования вкладов, какой будет структура баланса переходного банка, сколько денег вкладчиков будет компенсировано в переходном банка и состоится ли он (еще один тест для регулирующих органов страны)",- написал О.Ходачук 24 мая.

Диамантбанк зарегистрирован в ноябре 1993 года. Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (7,27 млрд грн) Диамантбанк занимал бы 23-е место среди 90 работающих украинских банков.

По состоянию на 24 апреля владельцами существенного участия в Диамантбанке были Давид Жвания, Игорь Крезь, Андрей Щукин и Вячеслав Циганенко, а миноритарным акционером - экс-народный депутат Николай Мартыненко, который связал признание банка неплатежеспособным с выдвинутыми в его адрес обвинениями со стороны НАБУ и последовавшим за ними его недавним задержанием.

О.Ходачук также назвал основной причиной неплатежеспособности банка задержание Н.Мартыненко. Он напомнил, что в середине марта банк зарегистрировал проспект дополнительной эмиссии на 750 млн грн, участие в которой размещении планировал принимать как сам глава правления, так и Н.Мартыненко.

По информации ФГВФЛ, общая сумма возможного возмещения вкладчикам, согласно отчетности банка, составляет почти 1,3 млрд грн, из них 0,05 млрд грн - физические лица-предприниматели. При этом 96% всех вкладчиков банка получат свои средства в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму возмещения.

На начало апреля 2017 года средства клиентов в банке составляли 4,24 млрд грн, в том числе физлиц - 2,07 млрд грн.

Группа "ТАС", основанная в 1998 году, является одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, развивает четыре основных направления бизнеса: финансовое, промышленное, венчурное и недвижимость. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк и купленный в конце прошлого года Универсал Банк. В группе также рисковые страховые компании "Индустриальная" и "ТАС" и компании по страхованию жизни "ТАС" и "Эйгон Лайф Украина", а также "ТАС-Финанс консалтинг", "ТАС Эссэт Менеджмент", процессинговый центр "ТАС Линк", "Финансовая компания "Центр финансовых решений" (ТМ "КредитМаркет"), коллекторская компания "Финансовая компания "Европейское агентство по возвращению долгов", "Перемога Финанс Актив", "Велко Инвест", "Улф-Финанс".

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов ТАСкомбанк занимал 20-е место (8,57 млрд грн),а Универсал банк - 25-е место (4,01 млрд грн) среди 90 действующих банков.

В гипотетическом случае сложения активов всех трех банков объединенный банк с общими активами в 19,85 млрд грн был бы 14-м на рынке по общему размеру активов.

