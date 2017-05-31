Китайская компания CNTIC поможет обновить флот Украинского Дунайского пароходства

Китайская компания China National Technical Import & Export Corporation (CNTIC) поможет УДП модернизировать флот. Между предприятиями подписан меморандум о сотрудничестве. Об этом заявил председатель правления ЧАО "Украинское дунайское пароходство" Дмитрий Баринов во время презентации Стратегии развития флота компании, передает корреспондент ЦТС.

"Наша основная угроза - устаревание флота, поэтому мы разработали стратегию его развития", - отметил Дмитрий Баринов. Стратегия предполагает строительство 40 новых барж типа SLG и модернизацию 21 буксира. Строительство барж будет производиться на базе старых лихтеров, а модернизация буксиров предполагает замену двигателей.

Общая стоимость работ оценивается в 50 млн долларов. Обновление флота должно завершиться к 2031 году.

Указанную сумму пароходство планирует привлечь у иностранных инвесторов. "Мы провели переговоры с нашими партнерами - австрийской компанией Panta Rei и китайской China National Technical Import & Export Corporation (CNTIC). С последней мы подписали меморандум о сотрудничестве, а в июле наша делегация поедет в Китай", - заявил Дмитрий Баринов.

Сейчас флот УДП насчитывает 466 судов (буксиров и барж), большинство из которых устарели, а часть судов находится в отстое.

Государственная компания China National Technical Imp.& Exp. Corp. (CNTIC) была основана в 1952 году. Она специализируется на инвестициях в технологии, продаже технических решений и пр.

Ранее ЦТС сообщал, что 13 декабря 2016 года в Вене завершилась многолетняя эпопея по переводу барж типа "Европа-IIБ" в собственность группы компаний Украинского Дунайского пароходства.