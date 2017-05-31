Финансовые новости
- |
- 31.05.17
- |
- 04:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Китайская компания CNTIC поможет обновить флот Украинского Дунайского пароходства
15:09 30.05.2017 |
Китайская компания China National Technical Import & Export Corporation (CNTIC) поможет УДП модернизировать флот. Между предприятиями подписан меморандум о сотрудничестве. Об этом заявил председатель правления ЧАО "Украинское дунайское пароходство" Дмитрий Баринов во время презентации Стратегии развития флота компании, передает корреспондент ЦТС.
"Наша основная угроза - устаревание флота, поэтому мы разработали стратегию его развития", - отметил Дмитрий Баринов. Стратегия предполагает строительство 40 новых барж типа SLG и модернизацию 21 буксира. Строительство барж будет производиться на базе старых лихтеров, а модернизация буксиров предполагает замену двигателей.
Общая стоимость работ оценивается в 50 млн долларов. Обновление флота должно завершиться к 2031 году.
Указанную сумму пароходство планирует привлечь у иностранных инвесторов. "Мы провели переговоры с нашими партнерами - австрийской компанией Panta Rei и китайской China National Technical Import & Export Corporation (CNTIC). С последней мы подписали меморандум о сотрудничестве, а в июле наша делегация поедет в Китай", - заявил Дмитрий Баринов.
Сейчас флот УДП насчитывает 466 судов (буксиров и барж), большинство из которых устарели, а часть судов находится в отстое.
Государственная компания China National Technical Imp.& Exp. Corp. (CNTIC) была основана в 1952 году. Она специализируется на инвестициях в технологии, продаже технических решений и пр.
Ранее ЦТС сообщал, что 13 декабря 2016 года в Вене завершилась многолетняя эпопея по переводу барж типа "Европа-IIБ" в собственность группы компаний Украинского Дунайского пароходства.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ выкупил на межбанке около $40 млн по единому курсу - по 26,30 грн.
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ решил отменить ряд административных ограничений на валютном рынке
|Таможня ограничивает пропуск брендовых товаров, приобретенных в интернет-магазинах
|Дефицит счета текущих операций в апреле составил $146 млн - НБУ
|Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сын Пшонки купил БГ Банк с помощью шантажа, - следствие
|ТАСкомбанк претендует на активы и пассивы Диамантбанка - ФГВФЛ
|Китайская компания CNTIC поможет обновить флот Украинского Дунайского пароходства
|НБУ выделил Идея Банку рефинансирование 36 млн гривен
|Девелопер "Фоззи ритейл" в 2016г сократил чистую прибыль в 10 раз
|IKEA заинтересовалась украинским рынком
|Аэропорт "Борисполь" в 2016г нарастил доход на 33% - аудированные данные
Это интересно
|Раскрыты технические подробности гиперкара Mercedes-AMG
|Министры ЕС вводят новые правила продажи автомобилей
|Смартфон LG V30 может быть выполнен в форм-фактор слайдера
|Rolls-Royce сделал самую дорогую новую машину в мире
|Появился "Шазам" для автомобилей
|BMW представила скутер будущего
|Microsoft планирует создать ДНК-хранилище в облаке до 2020 года