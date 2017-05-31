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ММК им. Ильича за 4 мес. нарастил выпуск агломерата на 17,8%
07:20 31.05.2017 |
Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-апреле 2017 года нарастил выпуск агломерата, по оперативным данным, на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 3,017 млн тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, выпуск агломерата в апреле составил 850 тыс. тонн, тогда как в предыдущем месяце - 827 тыс. тонн.
Как сообщил генеральный директор меткомбината Юрий Зинченко в Facebook, аглофабрика комбината работает над выполнением производственной программы, выдавая ежесуточно около 33 тыс. тонн агломерата.
"Кроме этого, на фабрике с раннего утра 10 мая ведется капитальный ремонт агломашины №7. На все про все у нас 30 суток. Как и на предыдущих пяти машинах, все работы ведем по плану: сначала проводим демонтаж изношенных металлоконструкций, футеровки и оборудования, а затем монтируем все новое. Параллельно с капремонтом производственного оборудования агрегата, как и на первых пяти агломашинах, мы ведем установку новой системы газоочистки - эти работы будут выполнены в рамках нашего крупнейшего экологического проекта по реконструкции газоочистного оборудования аглофабрики", - поясняет топ-менеджер.
При этом Ю. Зинченко напомнил, что общие инвестиции в реконструкцию газоочистки аглофабрики - около $220 млн, на капремонт агломашины №7 выделяется 45,2 млн грн.
ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
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