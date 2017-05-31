ЧАО "Фоззи ритейл" (Вишневое Киевской обл.), строительно-девелоперская компания крупнейшей на украинском рынке продуктового ритейла торгово-промышленной группы (ТПГ) Fozzy Group, в 2016 году сократило чистую прибыль в 10 раз по сравнению с 2015 годом - до 102,636 млн грн.

Согласно годовому отчету компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистый доход уменьшился на 12,2% и составил 2,186 млн грн.

Операционный убыток компании в прошлом году вырос в 1,9 раза - до 157,91 млн грн.

Нераспределенная прибыль ЧАО "Фоззи ритейл" сократилась в 3,7 раза и к концу 2016 года составила 336,909 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность уменьшилась на 20,6% - до 71,331 млн грн.

В то же время долгосрочные обязательства снизились на 45,7% - до 36,475 млн грн, тогда как текущие обязательства увеличились в два раза - до 649,334 млн грн.

Как сообщалось, ЧАО "Фоззи ритейл" до 31 декабря 2017 года намерено выплатить акционерам 161 млн грн дивидендов.

ЧАО "Фоззи ритейл" (до 2011 года - ЗАО) создано в 2005 году. Осуществляет деятельность в сфере организации строительства объектов недвижимости для продажи или сдачи в аренду, а также в сфере бухгалтерского учета и консалтинга.

"Фоззи ритейл" в 2015 году сократила чистую прибыль на 22% по сравнению с 2014 годом - до 1 млрд 24,138 млн грн. При этом ее чистый доход (соответствует валовой прибыли) возрос в 3,4 раза - до 2,489 млн грн.

Собственником 99% акций компании, согласно данным НКЦБФР, по состоянию на четвертый квартал 2016 года являлось ЧАО "Фоззи Групп" (Вишневое Киевской обл.).

Зарегистрированный капитал ЧАО "Фоззи ритейл" на конец 2016 года составлял 2 млн грн.

Согласно данным веб-сайта сети гипермаркетов Fozzy Cash&Carry, по состоянию на 3 мая 2017 года сеть насчитывает девять торговых объектов в Киеве, Ривном, Кременчуге, Харькове, Днепре и Одессе.