Бизнесмены Коломойский и Боголюбов через кипрскую Triantal Investments подали в суд на НБУ, Приватбанк и Минфин

Принадлежащая бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову компания Triantal Investments (Кипр) подала 2 иска в Окружной административный суд Киева против Национального банка, Министерства финансов и Приватбанка.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.

22 мая кипрская компания Triantal Investments, которая до национализации Приватбанка владела 16,8% акций финансового учреждения, подала иски в суд.

До национализации Triantal Investments контролировалась Коломойским и Боголюбовым (по 49,5% акций у каждого).

Компания требует признать незаконными действия ответчиков и обязать их совершить определенные действия.

Подробная информация в данный момент в судебном реестре отсутствует.

Суд назначил заседание по иску компании на 27 июля.

В настоящее время в судах также находятся иски 6 виргинских компаний Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP, которые судятся с Приватбанком относительно разблокирования своих средств.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года Кабинет Министров принял решение национализировать Приватбанк.

Во время работы временной администрации долги перед акционерами банка и связанными с ним лицами (в том числе и еврооблигации) попали под механизм bail-in (конвертация в капитал).

Держатели еврооблигаций Приватбанка планируют оспорить в суде конвертацию обязательств в капитал.

17 мая суд обязал Приватбанк вернуть лично семье Суркисов 1,048 млрд гривен, 266,2 тыс. долларов и 8 тыс. евро, а их банку - А-банку 364 млн гривен.