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Кабмин расширил состав правления "Нафтогаза" до шести человек
18:50 26.05.2017 |
Кабинет министров ввел в состав правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" двух руководителей дочерних компаний – главу правления "Укргазвыдобування" Олега Прохоренко и генерального директора "Укртранснафты" Николая Гавриленко. Об этом сообщает пресс-служба "Укргазвыдобування".
"Кабмин, как единственный акционер "Нафтогаза", распоряжением от 24 мая 2017 года №355-р избрал членами правления компании председателя правления "Укргазвыдобування" Олега Прохоренко и гендиректора "Укртранснафты" Николая Гавриленко. Оба предприятия на 100% принадлежат "Нафтогазу", - отмечается в сообщении.
По информации пресс-службы, до этого решения правление состояло из четырех человек: Андрея Коболева (председателя), Сергея Переломы (первого зампредседателя), Сергея Коновца и Юрия Колбушкина.
"Таким образом, количественный состав правления "Нафтогаза" теперь насчитывает шесть человек", - отметили в пресс-службе, добавив, что согласно Уставу "Нафтогаза" в состав правления должны входить руководители дочерних компаний, единственным акционером которых является нефтегазовый холдинг.
Ранее сообщалось, что Кабмин на своем заседании 24 мая должен будет принять решение относительно избрания двух новых членов правления "Нафтогаза".
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