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УГД остановила на ремонт Яблуновский ГПЗ
17:38 26.05.2017 |
ПАО «Укргаздобыча» с 24 мая остановило Яблуновское отделение переработки газа (Полтавская обл.) для проведения планово-предупредительного ремонта технологического оборудования. Об этом говорится в сообщении компании.
Ремонт будет длится до 3 июня, за это время компания планирует провести техническое обслуживание, очистку и ревизию технологического оборудования.
Планово-предупредительный ремонт именно в этот период обусловлен необходимостью подготовки производства к летнему периоду с высокими температурами окружающей среды.
Как сообщал OilNews, до 8 апреля Шебелинский газоперерабатывающий завод находился на двухнедельном плановом ремонте, а 13 апреля «Укргаздобыча», после недельного планового ремонта, запустила в работу технологический цех стабилизации конденсата «Базилевщина».
Справка OilNews
Яблуновское ОПГ - крупнейший производитель сжиженного газа среди подразделений «Укргаздобычи».
«Укргаздобыча» - публичное АО, акции которого принадлежат НАК «Нафтогаз Украины». Основные направления деятельности - добыча природного газа, газоконденсата и нефти.
Компания является крупнейшим добытчиком природного газа в Украине, обеспечивая свыше 70% всей добычи. В ее состав входит Шебелинский газоперерабатывающий завод, предприятия по производству СУГ и сеть из 18 АЗС в Харьковской обл.
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