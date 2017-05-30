Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший аэропорт страны, прошло годовой аудит финансовой отчетности по национальным стандартам, который подтвердил, что в 2016 году его доходы выросли на 33% - до 3,35 млрд грн.

Согласно пресс-релизу аэропорта, прибыль до налогообложения составила рекордные 1,7 млрд грн, что вдвое больше показателей 2015 года.

"Высокие финансовые результаты ГП были обеспечены благодаря реализации хабовой модели развития аэропорта. Напомним, что по итогам 2016 года количество обслуженных пассажиров в 2016 году выросло на 1,37 млн - до уровня 8,65 млн человек. Наибольший рост достигнут благодаря привлечению иностранных рынков трансферных пассажиров: за прошлый год их количество увеличилось на 30% - с 0,76 млн до 2,31 млн пассажиров", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, аэропорт "Борисполь" в январе-марте 2017 года получил чистую прибыль в размере 372,293 млн грн, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Его чистый доход в первом квартале вырос на 32,7% - до 894,5 млн грн.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.