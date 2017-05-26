Финансовые новости
- |
- 26.05.17
- |
- 11:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Приватбанк будет готов к продаже через 3-4 года, - НБУ
09:50 26.05.2017 |
Национальный банк считает, что Приватбанк будет готов к продаже через 3-4 года.
Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук на мероприятии Straight Talk, передают Українські Новини.
В ходе мероприятия Ваврищук еще раз отметил правильность и законность действий государства с точки зрения вхождения в капитал крупнейшего банка и проведение процедуры bail-in.
Он также отметил, что, по его оценкам, к частичному вхождению в банк частного инвестора Приватбанк будет готов через 3-4 года.
Также Ваврищук сообщил, что на сегодняшний день этап очистки банковской системы уже фактически завершен, поэтому не стоит ожидать "падения" крупных банков.
Однако, продолжается проверка наименьших банков, которым принадлежит доля менее 2% активов всей банковской системы.
"Часть этих банков может не справиться с потребностью в докапитализации, однако их удельный вес для всего рынка невелик, поэтому их потенциальное выведение с рынка никак не повлияет на стабильность всей банковской системы", - сообщил он.
Как сообщали Українські Новини, правительство по предложению НБУ и акционеров Приватбанка 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации финучреждения, вследствие чего государство получило 100% в его капитале.
Для этого Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд гривен, из которых на 9,8 млрд гривен - в 2017 году.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Луценко: вижу себя генпрокурором еще приблизительно полгода
|Конгресс США не поддержит сокращение финансовой помощи Украине - сенатор Шахин
|Курс доллара на межбанке пошел в рост, после возмещения НДС на 6,1 млрд. грн.
|"Блокада-2": Когда Семенченко призовет взорвать украинскую ГТС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Приватбанк будет готов к продаже через 3-4 года, - НБУ
|Донецкий метзавод в 2016г. нарастил убыток больше чем наполовину
|Укрсоцбанк выплатит дивиденды за 2016г по привилегированным акциям в размере 5% номинала
|Компания Ахметова получила первый уголь из ЮАР
|"Кошелек RoboForex" — новый сервис для клиентов компании
|Экс-топ-менеджмент ПриватБанка анонсировал запуск мобильного клиент-банка
Это интересно
|Рейтинг небезопасных устройств Интернета вещей возглавили роутеры
|Lotus перейдет под управление китайских владельцев Volvo
|Ущерб, нанесенный вирусом-вымогателем WannaCry, оценен в $1 млрд
|Джон Макафи анонсировал расширение бизнеса по майнингу биткоинов
|В Дубае заступает на службу первый робот-полицейский
|Google намерен следить за покупками своих пользователей оффлайн
|Названы страны с лучшей системой здравоохранения