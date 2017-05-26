Приватбанк будет готов к продаже через 3-4 года, - НБУ

Национальный банк считает, что Приватбанк будет готов к продаже через 3-4 года.

Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук на мероприятии Straight Talk, передают Українські Новини.

В ходе мероприятия Ваврищук еще раз отметил правильность и законность действий государства с точки зрения вхождения в капитал крупнейшего банка и проведение процедуры bail-in.

Он также отметил, что, по его оценкам, к частичному вхождению в банк частного инвестора Приватбанк будет готов через 3-4 года.

Также Ваврищук сообщил, что на сегодняшний день этап очистки банковской системы уже фактически завершен, поэтому не стоит ожидать "падения" крупных банков.

Однако, продолжается проверка наименьших банков, которым принадлежит доля менее 2% активов всей банковской системы.

"Часть этих банков может не справиться с потребностью в докапитализации, однако их удельный вес для всего рынка невелик, поэтому их потенциальное выведение с рынка никак не повлияет на стабильность всей банковской системы", - сообщил он.

Как сообщали Українські Новини, правительство по предложению НБУ и акционеров Приватбанка 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации финучреждения, вследствие чего государство получило 100% в его капитале.

Для этого Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд гривен, из которых на 9,8 млрд гривен - в 2017 году.