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Воля купила крупного регионального провайдера
17:12 25.05.2017 |
Компания Воля подписала договор купли-продажи активов группы компаний Airbites. С 1 июня телекоммуникационные услуги для абонентов Airbites будут предоставляться под торговой маркой Воля. Об этом сообщает пресс-служба провайдера.
В компании считают, что покупка позволит укрепить позиции во Львове, Ровно, Хмельницком, Луцке и Харькове, а так же расширить присутствие в Ивано-Франковске.
Стоимость предоставления интернет услуг для существующих абонентов Airbites сохраняется.
На сайте Airbites сообщается, что с 1 июня предоставлять услуги по доступу в сеть интернет будет компания Воля.
Акционеры компании Воля - Providence Equity Fund, Goldman Sachs, Eton Park, семейство фондов под управлением SigmaBleyzer, инвестором которых выступает ЕБРР.
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