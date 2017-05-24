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Российский бизнесмен Гинер сконцентрировал 88,9% Первого инвестиционного банка
12:24 24.05.2017 |
Российский бизнесмен, президент футбольного клуба ЦСКА (Москва, Россия) Евгений Гинер сконцентрировал 88,89% акций Первого инвестиционного банка (Киев).
Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, передают Українські Новини.
Сообщается, что Гинер увеличил пакет акций в капитале банка с 84,307974% до 88,890583%.
В ноябре 2016 года Гинер стал владельцем 52,9% акций банка, а в декабре того же года сконцентрировал 84,31% акций банка.
Гинер является президентом ФК ЦСКА и совладельцем компании VS Energy International Group, которая владеет активами в Украине ("Киевоблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Севастопольэнерго", "Херсоноблэнерго", "Днепроспецсталь" им. А.Н. Кузьмина, гостиничный бизнес ("Премьер интернешнл")).
Также бенефициарами VS Energy являются депутат Госдумы Александр Бабаков, Михаил Воеводин и Сергей Шаповалов.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк 3 февраля признал недействительной банковскую группу Первого инвестиционного банка.
В нее входили: Первый инвестиционный банк и ООО "Глобальная платежная система".
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