Суд обязал Приватбанк вернуть лично семье Суркисов 1,1 млрд гривен, $266 тыс. и €8 тыс

Окружной административный суд Киева 17 мая обязал Приватбанк вернуть лично семье Суркисов 1,048 млрд гривен, 266,2 тыс. долларов и 8 тыс. евро.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.

27 декабря 2016 года Окружной административный суд Киева открыл производство по иску семьи Суркисов: Игорь, Григорий, Рахмиль (отец Игоря и Григория), Марина (дочь Игоря), Светлана (дочь Григория) Суркисы и Полина Ковалик (жена Григория).

Они просили об отмене решения НБУ №105 от 13 декабря 2016 года, которым были признаны инсайдерами Приватбанка.

На этапе работы временной администрации в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in).

Из материалов суда следует, что Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис - 44,8 млн гривен.

Также они потребовали вернуть им 266,2 тыс. долларов и 8 тыс. евро неначисленных процентов по депозитам.

17 мая суд признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с Приватбанком лицами семью Суркисов, а также отменил приказы временного администратора Приватбанка, которые касались счетов физлиц.

Суд постановил взыскать в пользу семьи Суркисов указанные суммы.

Как сообщали Українські Новини, Окружной административный суд Киева 17 мая решил взыскать с Приватбанка в пользу А-банка (Днипро), принадлежащего братьям Суркисам, списанные при национализации 364 млн гривен.