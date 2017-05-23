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Суд обязал Приватбанк вернуть лично семье Суркисов 1,1 млрд гривен, $266 тыс. и €8 тыс
17:16 23.05.2017 |
Окружной административный суд Киева 17 мая обязал Приватбанк вернуть лично семье Суркисов 1,048 млрд гривен, 266,2 тыс. долларов и 8 тыс. евро.
Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.
27 декабря 2016 года Окружной административный суд Киева открыл производство по иску семьи Суркисов: Игорь, Григорий, Рахмиль (отец Игоря и Григория), Марина (дочь Игоря), Светлана (дочь Григория) Суркисы и Полина Ковалик (жена Григория).
Они просили об отмене решения НБУ №105 от 13 декабря 2016 года, которым были признаны инсайдерами Приватбанка.
На этапе работы временной администрации в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in).
Из материалов суда следует, что Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис - 44,8 млн гривен.
Также они потребовали вернуть им 266,2 тыс. долларов и 8 тыс. евро неначисленных процентов по депозитам.
17 мая суд признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с Приватбанком лицами семью Суркисов, а также отменил приказы временного администратора Приватбанка, которые касались счетов физлиц.
Суд постановил взыскать в пользу семьи Суркисов указанные суммы.
Как сообщали Українські Новини, Окружной административный суд Киева 17 мая решил взыскать с Приватбанка в пользу А-банка (Днипро), принадлежащего братьям Суркисам, списанные при национализации 364 млн гривен.
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