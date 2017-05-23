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PwC станет советником "Нафтогаза Украины" по управлению проектом анбандлинга
16:20 23.05.2017 |
PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. (Польша) выиграло тендер НАК "Нафтогаз Украины" по выбору советника по управлению проектом отделения деятельности по транспортировке природного газа.
Согласно завершившимся торгам в системе ProZorro, PwC в ходе торгов выразило готовность стать советником за 10,785 млн грн, а The Boston Consulting Group Sp. z o.o. - за 10,8 млн грн (с НДС).
Таким образом, при ожидаемой НАК стоимости услуги в размере до 24 млн 408,599 тыс. грн, PwC снизило предложение в 2,3 раза (на 13 млн 623,599 тыс. грн) от первоначального.
Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" ожидает, что по результатам предоставления услуг будет обеспечено эффективное отделение функции транспортировки газа от группы "Нафтогаз Украины" в соответствии с планом анбандлинга, утвержденным постановлением Кабинета министров №496 от 1 июля 2016 года.
Срок оказания услуг - до 31 декабря 2017 года.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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