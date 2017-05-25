Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.), входящий в группу "Метинвест", выплатит акционерам дивиденды из полученной в 2016 году чистой прибыли и части прибыли за 2014 год в период с 25 мая по 27 октября текущего года включительно.

Согласно официальной информации компании в системе НКЦБФР, период выплаты дивидендов определил наблюдательный совет на заседании 28 апреля.

При этом уточняется, что в соответствии с решением общего собрания акционеров от 28 апреля 2017 года, на выплату дивидендов направляется 1 млрд 473 млн 417 тыс. 363,23 грн (0,35231261 грн на одну простую акцию).

Дата составления перечня акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 19 мая текущего года.

Как сообщалось, на выплату дивидендов направляется чистая прибыль за 2016 год в размере 558 млн 417,363 тыс. грн (0,13352461 грн на одну простую акцию), а также часть чистой прибыли за 2014 год в размере 915 млн грн (0,218788 грн на одну простую акцию).

"Азовсталь" по итогам работы в 2016 году получил чистую прибыль в размере 558,417 млн грн, тогда как завершил 2015 год с чистым убытком 1 млрд 835,472 млн грн. Нераспределенная прибыль предприятия к концу 2016 года составила 4 млрд 925,560 млн грн.

Предприятие входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются донецкое ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Metinvest B. V. (Роттердам, Нидерланды) владеет 74,66433% акций предприятия, в собственности Меtinvest International S.A. (Швейцария) - 21,5595% акций.

Уставный капитал ЧАО "Азовсталь" - 1 млрд 972,965 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.