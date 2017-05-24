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Завод Антонова начинает испытания ударного беспилотника (фото)
12:41 24.05.2017 |
Многоцелевой авиационный комплекс АН-БК-1 «Горлица» разрабатывается на ГП «Антонов» в кооперации с ведущими предприятиями Украины.
Это будет первый отечественный тактический беспилотный комплекс, который, в том числе, может нести средства поражения, сообщает Национальный промышленный портал .
Взлетная масса БПЛА 200 кг, максимальная масса полезной нагрузки 50 кг. Практическая расстояние полета составит более 1000 км, практический потолок 5000 м.
Заявлені характеристики для прототипу А1-СМ[1]:
Силова установка: Двигун: електричний Живлення: н/д Експлуатаційні показники:
Оперативний радіус: 80 км
Час польоту: не менше 7 год (нормальні метеоумови)
Крейсерська швидкість: 150—180 км/год
Максимальна швидкість: 230 км/год
Дальність польоту: до 1050 км
Практична стеля: 5000 м
Робоча висота ведення розвідки: 1800—2400 м
Система керування: комбіновано-автономна (за програмою) та радіокоманда по закритих каналах зв'язку
Спосіб зльоту: з катапульти або з підготовленої злітно-посадкової смуги
Спосіб посадки: по-літаковому
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