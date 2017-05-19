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Черноморнефтегаз сможет вернуть часть активов - Нафтогаз
12:07 19.05.2017 |
Мораторий на выплату кредиторской задолженности поможет Черноморнефтегазу вернуть контроль над частью активов. Об этом заявляет НАК Нафтогаз Украины, комментируя принятие соответствующего закона Верховной Радой.
"Мораторий на выплату кредиторской задолженности поможет Черноморнефтегазу вернуть контроль хотя бы над частью утраченных активов, установить контроль над судном, которое находится в Мексике, а также самостоятельно эксплуатировать Стрелковое газовое месторождение после расторжения договора о совместной деятельности с Пластом, который пока является оператором СД", - сказано в сообщении Нафтогаза.
Также отмечается, что компания сможет получить разрешения на разработку новых месторождений или быть подрядчиком по выполнению работ по освоению месторождений, разрешения на которые принадлежат Нафтогазу.
"После стабилизации финансового положения Черноморки появится возможность реструктуризировать задолженность и начать расчеты с кредиторами", - добавили в Нафтогазе.
По данным НАК, на сегодня к Черноморнефтегазу предъявлены требования от кредиторов на более чем 500 млн грн. Открыто 50 исполнительных производств, где компания выступает должником на общую сумму около 240 млн грн и наложены аресты на средства и имущество компании. Банковские счета арестованы кредиторами.
Сообщается, что около 95% задолженности Черноморнефтегаза приходится на Нафтогаз. В свое время НАК дал беспроцентный заем на приобретение буровых и плавсредств. Но обанкротить компанию пытаются владельцы 5% других долгов, уточнили в Нафтогазе.
"В то же время Россия продолжает незаконную добычу природного газа на девяти месторождениях, в том числе на четырех, расположенных на шельфе Черного моря в исключительной экономической зоне Украины, двух - на шельфе Азовского моря и трех - на суше", - подчеркнули в Нафтогазе.
В компании заявляют, что сохранение Черноморнефтегаза важно, потому что он выступает соистцом с Нафтогазом в арбитражном производстве Российской Федерации об утрате активов в Крыму
Напомним, накануне Верховная Рада ввела мораторий на взыскание долгов Черноморнефтегаза (законопроект N5730). Мораторий вводится до 1 января 2019 года. В период моратория останавливаются исполнительные производства и принудительные выполнения решений судов.
В прошлом году Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозсуда столицы о возбуждении дела о банкротстве Черноморнефтегаза. Решение суда первой инстанции было вынесено по заявлению коммерческой структуры, которой Черноморнефтегаз задолжал за оборудование, поставленное в 2012 году, около 418 тыс. грн.
После аннексии Россией полуострова местные сепаратисты объявили собственностью Крыма континентальный шельф, а также имущество Черноморнефтегаза. В частности, после начала оккупации компания потеряла судно обеспечения и краново-монтажное судно общей стоимостью $12,8 млн.
В ведомстве Черноморнефтегаза находилось одно нефтяное и шесть газовых месторождений. Помимо добычи нефти и газа Черноморнефтегаз занимался разведкой и бурением скважин на шельфе Черного и Азовского морей.
Ранее сообщалось, что Черноморнефтегаз установила контроль над добычей газа из скважин Стрелковского месторождения в Геническом районе, Херсонской области.
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