В Укрнафты акционеры вывели из набсовета Коломойского и Боголюбова

Акционеры Укрнафты прекратили полномочия членов набсовета Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Михаила Кипермана, Игоря Палицы, Петра Столяра и Сергея Переломы.

Как сообщает пресс-служба Укрнафты, акционеры заслушали и приняли к сведению отчеты правления общества за 2015 и 2016 годы и утвердили отчеты наблюдательного совета общества за эти годы. Акционеры приняли к сведению работу правления за 2015 и 2016 годы, признали удовлетворительной работу набсовета и приняли к сведению работу ревизионной комиссии за этот же период.

Избран новый состав набсовета, в который вошли: Андрей Коболев (глава набсовета), Сергей Коновец, Юрий Витренко, Константин Пожидаев, Ярослав Теклюк, Полина Загнитко, Владимир Емцев, Максим Юхименко, Владислав Лазоренко, Уриэл Цви Лейбер (Uriel Tzvi Laber) Мария Питта (Maria Pitta).

Акционеры утвердили новый состав ревизионной комиссии: Елена Коротчук (глава ревизионной комиссии), Андрей Тахтай, Эдуард Шевченко, Ольга Андрияшина, Денис Повольнов.

Набсовету с привлечением правления общества поручено разработать предложения относительно требований к кандидатам в независимые члены набсовета, порядка их отбора, размера вознаграждения и условий договоров (контрактов) с ними.

НАК Нафтогаз Украины принадлежит 50%+1 акция Укрнафты, а компаниям, входящим в сферу влияния группы Приват, около 42%.

В 2016 году чистый убыток Укрнафты достиг 8,7 млрд грн, что на 60% или на 3,3 млрд грн больше по сравнению с 2015 годом.