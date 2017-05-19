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"АрселорМиттал" заставили повысить зарплаты рабочим
07:14 19.05.2017 |
Генеральный директор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Парамжит Калон объявил о повышении заработной платы рабочих предприятия до 70 % с 1 мая 2017 года.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
"Повышение заработной платы коснется рабочих основных профессий, задействованных в производственных процессах", - говорится в пресс-релизе.
Как отмечается, при уровне зарплаты, который ранее составлял менее 5 тысяч гривен, обеспечено повышение оплаты труда на 60-70%; при уровне зарплаты от 5 до 6 тысяч гривен - 40 %; 6-7 тысяч гривен - 35%; 7-8 тысяч гривен - 30%; 8-9 тысяч гривен - 25%.
"Повышение заработной платы административным работникам и руководству "АрселорМиттал Кривой Рог" не предусмотрено", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге бастуют шахтеры трех предприятий - Криворожского железорудного комбината, ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" и рудника ЧАО "Евраз-Сухая Балка", требуя повышения зарплаты.
В среду стало известно, что шахтеры рудника "Евраз-Сухая Балка" добились повышения зарплат с 1 июня на 20%.
"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.
ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".
Рудник "Евраз Сухая Балка" - одно из ведущих предприятий горнодобывающей отрасли в Украине. Специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. Входит в группу Evraz (РФ).
Крупнейшие бенефициары группы - Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов.
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