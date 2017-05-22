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Руководство компании Евраз Сухая Балка предлагает повысить зарплату шахтерам на 20% шахтеры готовы возобновить работу
06:59 22.05.2017 |
На шахте им. Фрунзе, входящей в ГОК Евраз Суха Балка, сегодня, 17 мая 2017 г. прошло собрание шахтеров, сообщает UAprom.
Работники обсудили предложение администрации повысить заработную плату с 1 июня на 20%. Большинство из них проголосовали за то, чтобы принять предложение руководства и возобновить работу.
Также шахтеры выразили недоверие профсоюзным лидерам предприятия за неудовлетворительную работу.
"Руководство рудника готово выполнить все обязательства по повышению заработной платы после подписания соответствующих документов", - сказано в сообщении Евраз Сухая Балка.
Напомним, 11 мая 2017 г. после забастовки шахтеров, руководство ГОК приняло решение приостановить работу шахт Юбилейная и Фрунзе.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге 10 мая началась забастовка работников шахт, входящих в ГОК Евраз Сухая Балка. В ней приняли участие около 500 работников предприятия. Сотрудники трех смен свыше двух суток не выходили из забоев, требуя, чтобы руководство предприятия пересчитало их зарплаты до уровня 2012 г., когда они были эквивалентны $1 тыс. Также в список требований входят выделение средств на оздоровление и выплата 13-й зарплаты.
Мажоритарным акционером Евраз Сухая Балка (более 99% акций) является международный металлургический и горнодобывающий холдинг Евраз, среди основных бенефициаров которого - российский миллиардер Роман Абрамович (владеет 31,03% акций).
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