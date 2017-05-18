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Приватбанк перевел закупки на ProZorro
09:41 18.05.2017 |
Национализированный Приватбанк начал проведение закупок необходимого для текущей работы банка оборудования, материалов и услуг на базе первой государственной площадки "ПриватМаркет" в системе электронных госзакупок ProZorro.
Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.
Заместитель председателя правления банка Александр Дрелинг сообщил, что первым тендером, который был объявлен банком на площадке "ПриватМаркета", стала закупка расходных материалов - термобумаги для POS-терминалов.
По словам Дрелинга, кроме создания на базе "ПриватМаркета" удобной площадки для проведения гостендеров и реализации госпроектов, одним из направлений развития площадки станет реализация возможности автоматизированного управления расходами и бюджетами госпредприятий.
Это позволит сократить влияние человеческого фактора и возможной коррупции при проведении закупок.
Как сообщали Українські Новини, 18 декабря 2016 года украинское правительство приняло решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.
Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд гривен.
По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 1-е место (237,3 млрд гривен) среди действующих банков.
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