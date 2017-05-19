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ОГХК направит половину прибыли за 2016г на дивиденды в бюджет государства - решение МЭРТ
11:59 19.05.2017 |
ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), направит 50% из полученной по итогам 2016 года чистой прибыли на выплату дивидендов, перечислив в бюджет государства 338,849 млн грн.
Согласно официальной информации предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), приказ №642 о выплате дивидендов принят Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) 28 апреля текущего года, поступил на ОГОК 13 мая.
Срок выплаты дивидендов - с 13 мая по 30 июня 2017 года.
Как сообщалось, ОГХК в 2016 г. нарастила чистую прибыль на 7%, или на 45,9 млн грн, по сравнению с предыдущим годом - до 677,678 млн грн. Чистый доход компании за 2016 год возрос до 2,442 млрд грн, или на 33%. EBITDA увеличилась с 820,091 млн грн до 1,083 млрд грн, или на 32%.
Кабинет министров Украины 28 декабря 2016 года утвердил финансовый план ОГХК на 2016 год, в соответствии с которым чистый доход от реализации продукции на 2016 год был запланирован в размере 2 млрд 248,343 млн грн, расходы - 1 млрд 781,27 млн грн, чистая прибыль - 483,660 млн грн, уплата всех налогов и сборов в госбюджет - 577,125 млн грн.
ОГХК в 2015 году перечислила в госбюджет более 650 млн грн налогов и сборов. По итогам года она получила чистый доход 1,9 млрд грн, доналоговую прибыль - 773 млн грн.
ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рыки сбыта - ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.
Фактическую деятельность ГП "ОГХК" начало с августа 2014 года, когда правительство решило передать ему в управление имущественные комплексы ВГМКа и ИГОКа.
ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года преобразовано в ПАО "ОГХК" - общество выпустило 2 млрд акций стоимостью 1 грн.
Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году.
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