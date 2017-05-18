Держатели евробондов ПриватБанка обжаловали в Лондонском арбитраже принудительный обмен их ценных бумаг

Держатели еврооблигаций ПриватБанка (Киев) обжаловали в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз, выступающий советником держателей ценных бумаг.

"От имени отдельных держателей еврооблигаций на сегодняшний день удалось инициировать судебные разбирательства по вопросу нарушения их прав при процедуре bail-in еврооблигаций ПриватБанка в международном арбитражном институте. Судебные разбирательства находятся на стадии согласования процедуры арбитража и выбора арбитров", - сказал он.

В.Мороз также сообщил, что намерение ПриватБанка сменить трасти (доверителя по ценным бумагам) обусловлено наличием между структурами соглашения, согласно которому трасти ограничен в возможностях обжалования любых действий ПриватБанка по еврооблигациям, что фактически парализовало возможность защиты держателей евробондов, а также наличием конфликта интересов между немецким трасти и Национальным банком Украины.

По словам В.Мороза замена трасти позволит сформированной на сегодня группе держателей еврооблигаций более эффективно осуществлять коллективную судебную защиту.

Как сообщалось, британская UK SPV Credit Finance plc, выступившая эмитентом еврооблигаций ПриватБанка на $175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $200 млн с погашением 23 января 2018 года, инициировала созыв 5 июня собрания держателей ценных бумаг.

В повестку собрания включен вопрос о сложении полномочий трасти (доверителя по ценным бумагам) Deutsche Trustee Company Limited, назначении новым трасти Madison Pacific Trust Limited, другие процедурные вопросы.

Ранее сообщалось, что в рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

Затем Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который ввел временную администрацию в финучреждение, продал все его акции государству за 1 грн. Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc. Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритария), однако во время их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.

После национализации ПриватБанка компания-эмитент ценных бумаг осталась в его собственности.

Условия эмиссии еврооблигаций с погашением в 2018 году предполагают, что в случае признания банка неплатежеспособным он переходит под управление ФГВФЛ. Фонд назначает в банк временного администратора, уполномоченного на любые действия для восстановления платежеспособности банка.

Держатели евробондов ПриватБанка, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более $120 млн, в конце декабря 2016 года объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов. В комитет входят пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские.

