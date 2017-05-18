Финансовые новости
- |
- 18.05.17
- |
- 04:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Держатели евробондов ПриватБанка обжаловали в Лондонском арбитраже принудительный обмен их ценных бумаг
19:40 17.05.2017 |
Держатели еврооблигаций ПриватБанка (Киев) обжаловали в Лондонском международном арбитражном суде (London Court of International Arbitration) принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз, выступающий советником держателей ценных бумаг.
"От имени отдельных держателей еврооблигаций на сегодняшний день удалось инициировать судебные разбирательства по вопросу нарушения их прав при процедуре bail-in еврооблигаций ПриватБанка в международном арбитражном институте. Судебные разбирательства находятся на стадии согласования процедуры арбитража и выбора арбитров", - сказал он.
В.Мороз также сообщил, что намерение ПриватБанка сменить трасти (доверителя по ценным бумагам) обусловлено наличием между структурами соглашения, согласно которому трасти ограничен в возможностях обжалования любых действий ПриватБанка по еврооблигациям, что фактически парализовало возможность защиты держателей евробондов, а также наличием конфликта интересов между немецким трасти и Национальным банком Украины.
По словам В.Мороза замена трасти позволит сформированной на сегодня группе держателей еврооблигаций более эффективно осуществлять коллективную судебную защиту.
Как сообщалось, британская UK SPV Credit Finance plc, выступившая эмитентом еврооблигаций ПриватБанка на $175 млн с погашением 28 февраля 2018 года и на $200 млн с погашением 23 января 2018 года, инициировала созыв 5 июня собрания держателей ценных бумаг.
В повестку собрания включен вопрос о сложении полномочий трасти (доверителя по ценным бумагам) Deutsche Trustee Company Limited, назначении новым трасти Madison Pacific Trust Limited, другие процедурные вопросы.
Ранее сообщалось, что в рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.
Затем Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который ввел временную администрацию в финучреждение, продал все его акции государству за 1 грн. Речь идет о трех выпусках еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года, из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года, а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.
Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc. Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритария), однако во время их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.
После национализации ПриватБанка компания-эмитент ценных бумаг осталась в его собственности.
Условия эмиссии еврооблигаций с погашением в 2018 году предполагают, что в случае признания банка неплатежеспособным он переходит под управление ФГВФЛ. Фонд назначает в банк временного администратора, уполномоченного на любые действия для восстановления платежеспособности банка.
Держатели евробондов ПриватБанка, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более $120 млн, в конце декабря 2016 года объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов. В комитет входят пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Трудовой стаж для выхода на пенсию хотят поднять до 35 лет
ТОП-НОВОСТИ
|ЕС подписал безвизовый режим для Украины
|Скрепы — в катакомбы! УПЦ МП заставят клеймить сепаратистов
|Гройсман предлагает повысить соцстандарты с 1 октября вместо 1 декабря в связи с наличием средств
|Кабмин одобрил законопроект о пенсионной реформе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Держатели евробондов ПриватБанка обжаловали в Лондонском арбитраже принудительный обмен их ценных бумаг
|Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell начали блокировку попавших под санкции российских сайтов
|"Укрнафта" просит ГФС одобрить рассрочку ее налогового долга на 3 года и намерена добиваться списания штрафов и пеней
|"Укрлэндфарминг" в 2016г сократил чистый убыток почти в 2 раза
|Индекс UX обвалился на 6,34% из-за Райффайзен Банка Аваль
|Девелопер "Сильпо ритейл" в 2016г получил 51,6 млн грн чистого убытка
|ТРК "Люкс" в 2016г увеличило чистый доход в полтора раза
Как сообщалось, супруга лидера политической партии "Самопомич" и мэра Львова Андрея Садового - Екатерина Кит-Садовая - владеет 76,8% акций ЧАО "Телерадиокомпания Люкс" (телеканал "24"). Еще 13,1% акций ЧАО "Телерадиокомпания Люкс" принадлежит Р.Андрейко, 10,1% - его супруге Оксане Андрейко.
Это интересно
|Умные холодильники Samsung Family Hub 2.0 получили поддержку голосового помощника Bixby
|Суд запретил ведущему инженеру Uber работать над ключевой технологией беспилотника по иску Waymo
|В Сингапуре построили гигантский автомат по продаже суперкаров
|Эксперты в области кибербезопасности разглядели северокорейский след у вируса WannaCry - СМИ
|SpaceX компенсирует сотрудникам $4 млн за отсутствие перерывов
|Что мешает молодым начальникам завоевать доверие подчиненных
|Из музея в Лионе украли корону с 1800 драгоценными камнями